Na svého soupeře Brazilce Glovera Teixeiru se Procházka připravoval dlouhé měsíce, věděl, že musí zapracovat především na zlepšení boje na zemi. „Připravoval jsem se na Glovera od října minulého roku, kdy jsem měl být náhradníkem v zápase mezi Blachowiczem a Teixeirou. Tři čtvrtě roku jsem měl pozvolnou přípravu a poslední tři měsíce jsme to v Thajsku nabombili,“ popsal devětadvacetiletý šampion.

Nedělní zápas nabídl úchvatnou podívanou, ve které Procházka dlouho tahal za kratší konec. Nakonec však proti soupeři použil jeho vlastní zbraň – škrcení. „Nechal jsem ten zápas prostě vyplynout. Řekl jsem si, že pro vítězství udělám, co bude třeba, vydával jsem ze sebe všechno to nejlepší. A on ne a ne padnout. Chtěl jsem to dotáhnout čímkoliv, co přijde. A přišlo škrcení,“ smál se zápasník.

VIDEO: Miluju vás, řval Procházka v centru Brna, pak ukázal mistrovský pás

Během pětikolové bitvy ukázal Procházka především neskutečnou odolnost a touhu po vítězství. Přestože v posledním kole dostal pár tvrdých úderů, po kterých byl mírně omráčený, nic nevzdal a pokračoval ve své taktice. „Všechno je možné, pokud v to věříte. A já do poslední vteřiny věřil a šel po vítězství. Zisk titulového pásu pro mě vždy byla největší meta, kterou jsem si kdy představoval,“ vylíčil.

I přes vítězství nebyl český bojovník se svým výkonem úplně spokojený. V pozápasovém rozhovoru se dokonce omlouval fanouškům, že nepředvedl to nejlepší. „Vždy si člověk udělá zápas nejtěžší nebo nejlehčí sám podle toho, jaký má přístup. Byla to fakt řežba.Podle toho, jak zápas vypadal, si nejsem jistý, že jsem zvolil nejlepší přístup,“ shrnul.

Po náročném období si chce Procházka především odpočinout. S relaxací začal ihned po přebrání titulového pásu. „Po takovém výkonu je člověk unavený. Strávil jsem proto čas sám se sebou, dal si cigaretu a pivo. Nechal jsem ten okamžik uplynout, a hlavně si ho užil. Poslední půlrok byl pro mě sprint směrem k tomu zápasu,“ vysvětlil novopečený král.

JAKUB TRUČKA