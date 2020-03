Česká republika je v karanténě, jak trénujete?

Připravuji se za dodržení maximálních bezpečnostních opatření, snažím se vyvarovat kontaktu s kýmkoli. Jen jednou jme jeli na kole s Martinem Čechmanem (týmový parťák z Dukly Brno – pozn. red.), ale oba dva jsme měli roušku přes pusu, dodržovali jsme vedle sebe aspoň metr a půl mezeru, případně jsme jeli za sebou. Je potřeba dodržovat pravidla.

To platí nejen při tréninku.

Přesně. Kamkoli vyjdu ven, nosím roušku, jsem zodpovědný. Na druhou stranu trénink nějak udělat musím, snažím se najít rozumný kompromis, abych neohrozil okolí, rodinu, ani sebe. Trénovat se dá, jen musí být člověk maximálně ohleduplný a zodpovědný.

Stačí vám venkovní trénink na kole? Sprinteři potřebují i posilovnu.

Máme ji ve sklepě na Dukle a chodím tam jen já, což je pro mě dobré. Na druhou stranu bez trenéra a týmu je to složitější. Máme období najíždění kilometrů, na silnici můžu vyrazit sám, do posilovny taky, dráhu ještě deset dní vůbec nemám. Buď jdu na válce na dráhovku nebo jsem na silnici, v posilovně, všechno sám. Je to těžké, ale musíme se přizpůsobit.

Potkáváte na kole jiné cyklisty?

Snažím se jezdit spíš po stezkách, kde potkávám docela dost lidí. Zakázané to není, pokud nejde o velké skupiny. Na silnicích aut ubylo. Hledám řešení, na druhou stranu jsme zvyklí v našem českém prostředí dráhového sportu trénovat v polních podmínkách. Tyhle jsou ještě trošku horší, ale na rozdíl od Angličanů či Nizozemců to máme pořád ještě dobré. Jsme zvyklí na restrikce, nemáme dráhu, není to pro nás tak těžké.

Co budete dělat, až přijde na řadu nutnost dráhové tréninku?

Národní sportovní agentura vydala prohlášení, ze kterého jsem pochopil, že profesionální sportovci můžou trénovat, pokud se to děje v uzavřených prostorách. V této fázi by se dráha týkala asi jenom mě s jedním trenérem, takže brněnský velodrom by paradoxně k tomuto účelu mohl posloužit. Jde o uzavřené sportoviště a byl bych tam sám. Musíme vše ještě dojednat s Favoritem Brno, kterému patří.

Podle průzkumu se téměř sedmdesát procent Japonců vyslovilo pro odložení olympiády. Věříte, že se uskuteční v plánovaném termínu?

Pořád jsem ještě optimisticky naladěný. Nechávám si v sobě poslední kapku naděje. Mám informace, že by bylo opravdu velmi těžké olympiádu zrušit, bude jednodušší udělat nějaké restrikce a třeba i v omezeném režimu ji uspořádat. Takže trénuji stejně jako většina olympioniků z celého světa, co mám možnost sledovat. Nikdo trénink nepřerušil, všichni aspoň nějak jedou, což nám může paradoxně pomoct. Trošku se tím smažou rozdíly v zázemí různých států, každý bude trénovat v polních podmínkách.

Ani s odkladem olympijských her nepočítáte?

Nemůžu říkat, co bude a nebude, ale pořád věřím, že olympiáda aspoň v omezeném režimu bude ještě letos. Samozřejmě existuje velká možnost, že se přesune na příští rok, nebo bude za dva roky. Uvidíme. Olympiáda je pořád je poměrně daleko, bude na přelomu července a srpna. Máme docela dlouhou dobu, aby se nákaza podařila podchytit, nebo se na ni vynalezl lék. Teď se předhání farmaceutické společnosti, kdo s tím přijde jako první. Pokud bychom měli lék, v ten moment to může být jako běžná nemoc, pokud zastavíme rychlé šíření.

V Japonsku jste strávil dohromady tři čtvrtě roku při keirinovém turné. Máte informace, jak tam vnímají dění kolem koronavirové nákazy?

Zatím tam není panika, jsou zvyklí vždycky se chovat velice ohleduplně, všechny asijské národy nosí roušky. Japonský národ je na hygienu velmi vysazený. Podle mých zpráv tam nejsou taková omezení jako u nás.

Věříte, že japonská zodpovědnost umožní konání olympiády bez většího rizika?

Myslím si, že tohle podchytit dokážou, protože je to neuvěřitelně disciplinovaný národ, jsou v tomhle jinde. Riziko spíš bude kvůli příjezdů sportovců z celého světa. Na druhou stranu pokud tam pojedou pouze při předložení zdravotních testů, dovedu si představit, že tam sportovci být můžou. Pořád věřím, že máme dost dlouhý časový horizont, aby se olympiáda mohla konat. Připravuji se na to, i když v omezených podmínkách.

Máte v současné situaci aspoň víc času na rodinu?

Přesně tak. Aspoň je příjemné, že člověk může trávit víc času s rodinou doma. Dokonce starosti kolem cyklistiky trošku utichly, protože se nic neděje. Člověk si tím odpočine, jen si nesmí každý den pouštět na pět hodin zprávy, potom je z toho samozřejmě vystresovaný. Je dobré se od médií trošku odříznout a selektovat informace, dá se v tom najít i něco pozitivního.

Co máte na mysli?

Třeba se teď lidi vrátí nohama na zem a budou k sobě blíž aspoň v rodinách, i když musíme kontakt držet vzdálený. Snad k sobě lidi budou ohleduplnější, třeba se rodiny víc stmelí. Jen doufám, že se nestane, co jsem četl v jedné studii, že se po karanténě rapidně zvýšila rozvodovost. (úsměv)