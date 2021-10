Třetí příčkou je doplnil Ivan Petr ve váze do 81 kilogramů. „Na tatami se představila kompletní česká špička, včetně olympionika Davida Klammerta. Chyběl pouze po zásluze odpočívající Lukáš Krpálek,“ popsal konkurenci brněnský trenér Jaroslav Švec.

Dva tituly vybojovali na mistrovství republiky v Olomouci judisté SKKP Brno. Nejcennější kovy získali Tomáš Waldsberger, student Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, ve váze do 66 kilogramů a Jiří Petr v kategorii do 90 kilogramů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.