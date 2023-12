Vánoční dárek pro milovníky juda. Dlouhé roky, kdy finále extraligy pořádala Praha, jsou u konce. Letos uspořádá tuzemský vrchol judistické sezony brněnský klub SKKP Brno v hale ve Vodově ulici. Při nedělním vyvrcholení sezony budou domácí obhajovat loňský historický extraligový titul. Zúčastní se kompletní česká smetánka kromě Lukáše Krpálka, jenž je na soustředění v zahraničí. Chybět ale nebude třeba jiný olympionik David Klammert nebo pravidelný účastník světových šampionátů David Pullkrábek. Součástí akce bude také finále extraligy žen a dorostenecké ligy. Vyřazovací boje na tatami odstartují v neděli v deset hodin dopoledne, finálové od pěti hodin odpoledne.

Judisté SKKP Brno budou v domácí hale obhajovat loňský extraligový titul z Prahy. | Foto: České judo

„Právo pořádat finále má vždy úřadující mistr. Dlouhé roky vládlo USK Praha, proto se finále konalo v Praze. Když nedávno vyhrál Liberec, Pražáci od něj odkoupili licenci na finále. Zkoušeli to i tentokrát, ale my jsme chtěli finále extraligy v Brně. Doufám, že nás přijde podpořit co nejvíc lidí," vysvětlil trenér brněnského dorosteneckého týmu Jaroslav Švec.

„V Brně má judo obrovskou tradici. Kdyby přišli všichni, kteří někdy náš sport dělali, tak zaplníme halu," pousmál se trenér brněnského mužského výběru Jiří Prorok.

Jihomoravané touží v domácím prostředí obhájit loňský seniorský titul. Jako první narazí ve čtvrtfinále na Vršovice a vítěz souboje se v semifinále utká s našlapaným a dosud neporaženým Libercem.

Každé utkání nabídne celkem pět duelů různých váhových kategorií. „Je jasné, že chceme obhájit loňské prvenství, ale týmy jsou vyrovnané. Už Vršovice budou těžkým soupeřem, mají bratry Musily, jeden je olympionik, druhý úspěšný mládežník. Budeme se prát do morku kostí," slíbil Prorok.

Ten bude mít k dispozici pro změnu bratry Petrovy Ivana a Jiřího, dále dvojnásobného mistra republiky Tomáše Waldsbergera nebo dalšího úspěšného mladíka Petra Mladého, který se postaral o historický milník brněnského klubu, když na nedávném mistrovství světa juniorů v Portugalsku skončil pátý.

„Chceme obhájit titul, i když síly jsou letos vyrovnanější než kdy dřív. Bude důležité urvat první body v nižších váhách, abychom měli co nejdřív jistý postup. Je škoda, že tentokrát není povolený start zápasníků z ciziny. Minulý rok jsme měli Mariuse Fizela, teď budeme mít ve vyšší váhové kategorii mezeru," přiznal Mladý. Na soupisce seniorského týmu dále figuruji Marcel Mravec, Pavel Švec, Jiří Šáňa a Jiří Boreš.

O zlato se chtějí porvat i dorostenci SKKP Brno, kteří obhajují loňské bronzové medaile. V semifinále se popasují s obhájcem titulu USK Praha. „Máme skvěle připravený tým a kluky, kteří podali výborné výkony na evropských pohárech. I když je pár zraněných, máme dostatečně kvalitní tým, abychom uspěli," přesvědčovala opora dorosteneckého výběru Adam Jakš.

Finále ženské extraligy obstará souboj mezi Czech judo Masters a Baníkem Ostrava.

Finále extraligy mužů v judu

kdy: 17. prosince od 10.00 (vyřazovací boje) a od 17.00 (finálové boje)

kde: hala ve Vodově ulici v Brně

čtvrtfinále:

Sport Judo Litoměřice - Judoklub Olomouc

SKKP Brno - Sokol Praha Vršovice

semifinále:

Litoměřice/Olomouc - USK Praha

SKKP Brno/Vršovice - Judoclub Liberec

finále:

Litoměřice/Olomouc/USK Praha - SKKP Brno/Vršovice/Judoclub Liberec