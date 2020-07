Hned čtveřice královopolských volejbalistek si vysloužila pozvánku do širší nominace národního týmu. Květa Grabovská a Denisa Pavlíková se dokonce s užším kádrem vypravily do Polska, kde Česky v polovině týdne svedly dva přátelské duely s domácím výběrem.

Tentokrát však osmnáctileté Brňanky ještě zůstaly na lavičce. „Byla to pro nás premiéra v dospělé reprezentaci. Tři týdny jsme trénovaly, ale na hřiště jsme se nakonec nedostaly. V prvním utkání bylo dost chyb, bylo vidět, že týmy nejsou sehrané,“ okomentovala Pavlíková klání, které český výběr prohrál 0:3.

V odvetě už byly síly vyrovnanější. Polky zvítězily 3:2. „Druhý zápas nebyl tolik nervózní, hra se vyrovnala, takže byla i atraktivnější. Mrzelo nás, že nemohli přijít diváci, ale fanoušci aspoň na tribuny postavili papírové postavy. Všichni si to užili i tak,“ uvedla Grabovská.

Polský výjezd hráčky hodnotí kladně. „Je to obrovský skok. Volejbal na dospělé úrovni je rychlejší, přesnější a podle toho se musíme chovat. Trenér tu vyžaduje úplně jiné věci než v klubu, takže je třeba se přizpůsobit,“ řekla brněnská nahrávačka.

Obě doufají, že jim pozvánky do reprezentace přistanou ve schránkách i příště. „Trenér říkal, že jsme do týmu zapadly. Výběr je teď dost mladý, takže šanci určitě máme, že budeme jezdit i dál,“ dodala smečařka Pavlíková, jenž se teď i se svou klubovou spoluhráčkou přesunula k reprezentaci do třiadvaceti let.

Kromě mezinárodního pole chtějí hráčky uspět i v tuzemských halách. Letošní vyřazovací boje v extralize jim překazila pandemie koronaviru. „Měly jsme hrát play-off proti Šelmám. Těšily jsme se, že přijde spousta diváků, to nás nahecuje a třeba proti nim uhrajeme nějaký zápas. Vše se to pak stalo dost narychlo. Nikdo to nečekal, cizinky musely odjet. Bylo to takové zvláštní,“ zavzpomínala Pavlíková.

Další ročník startuje až v září, ale v Brně už spřádají plány. „Chceme se dostat do play-off a pak uvidíme. Když budeme mít štěstí, třeba něco uhrajeme. Příští rok budeme navíc ještě juniorky, takže bychom si chtěly zas udělat juniorský titul, pokud nám to klub dovolí,“ přiblížila Grabovská.

Mezi mládežnicemi sportovkyně z Králova Pole kralují. „Soutěž jsme vyhrály čtyřikrát po sobě. I teď jsme byly první, ale liga se přerušila. Hrajeme a trénujeme za ženy, ale když je třeba, pomáháme juniorkám,“ objasnila Pavlíková.

Podle její spoluhráčky je dominance v kategorii zásluhou zejména trenéra. „Erik Nezhoda si nás vytipoval v době, kdy nám bylo nějakých třináct a začal s námi pracovat. Seznámily jsme se tu s holkami, známe se už dlouho a jsme sehraní,“ uzavřela Grabovská.

JAROSLAV GALBA