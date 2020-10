To se ale ve čtvrtek večer změní, vedení klubu totiž vyjednalo možnost trénovat v hale partnerského města Mistelbach v Rakousku, které leží asi dvacet kilometrů od hranic. „Na tréninky se těším a hlavně věřím, že nám pomohou v nelehké době nejen po fyzické stránce, ale i psychické,“ říká pro klubový web brněnský kouč Lubomír Růžička.

Na jednotlivé tréninky za hranicemi má tým v plánu dojíždět. Jestli celé dva týdny, nebo jen po určitou dobu omezení sportovní činnosti v České republice, zatím ale vedení klubu neví. „Bavili jsme se o horizontu nejbližších pěti dní. Situace se mění rychle, dneska si něco řekneme a zítra už to může být jinak. Za pár hodin se můžeme klidně dozvědět, že se zavírají hranice,“ líčí generální manažer Basketu Brno Michal Jimramovský, který zároveň uvedl, že před odjezdem do Rakouska nejspíš celé mužstvo podstoupí testy na koronavirus.

Nouzi o možnosti zahraničních prostor k tréninku údajně brněnský basketbalový tým neměl. „Dokonce i samotné kluby nám nabízely využití jejich tréninkových ploch. Jedna taková mi přišla například z Polska,“ popisuje aktuální situaci Jimramovský.

Ten se domnívá, že podobně vyřeší problém i další české sportovní kluby. „Týmy, které to mají blízko třeba do Polska nebo Německa, tuto variantu zvolí pravděpodobně taky,“ myslí si.

Basketbalisty Brna v přesunu přípravy za hranice pravděpodobně napodobí i tým královopolských basketbalistek, které tento týden absolvovaly venkovní tréninky. „Zatím trénujeme hlavně kondici, ale potřebujeme i pořádné hřiště s koši. Místo toho musíme trénovat pod mostem a hledat jiné řešení. Není to standard, na který je tým zvyklý,“ přiznává rozehrávačka KP Sarah Beránková.

U nich ale rozhodnutí o přípravě v Rakousku ještě není definitivní. „Vedení týmu se zmínilo, že je to jedna z možností, ale zatím nevíme, jestli to vyjde. Komunikujeme ze dne na den, všechno může být jinak,“ přiznává Beránková, která si myslí, že tréninky v rakouské hale by mohly být pro její tým v nejvyšší české soutěži výhodou. „Nevím, jestli jsou u ostatních týmů stejné ambice, tedy trénovat za každou cenu, ale určitá výhoda by to pro nás být mohla,“ uznává čtyřiadvacetiletá hráčka.

Domácí soutěže jsou zatím pozastavené na dva týdny, rozběhnout by se znovu mohly v týdnu od 26. října. „Nejbližší zápas se má odehrát 28. října, ale už se pár klubů ozvalo, že to ze zdravotního hlediska kvůli dvoutýdenní absenci tréninků není rozumné. Uvidíme, s čím přijde vedení ligy. Záležet bude hlavně na dalším vývoji situace,“ naznačil Jimramovský další možné prodloužení zákazu profesionálních soutěží.

