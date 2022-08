Když ho v půlce června kontaktoval manažer basketbalové reprezentace Michal Šob, nestačil se divit. Kanaďan James Karnik právě dostal české laso. „Nikdy by mě nenapadlo, že by mě někdo mohl takhle objevit,” žasnul chlapík s českým otcem a taky českým pasem.

Karnik je stále v údivu, ale zápal pro věc možnému novému lvovi rozhodně nechybí. „Hned jsem do telefonu hlásil, že mám český pas i českou krev. Byl jsem nadšený a hned jsem volal dědovi s babičkou. Možná mě sem zkusí přijet i navštívit a já sám se nemohl dočkat cesty do České republiky,” zdůraznil 206 cm vysoký basketbalista, který letos završil své působení na prvodivizní Boston College s průměry 10 bodů a 5,4 doskoku.

Karnikovým cílem nyní je, aby se dokázal začlenit do národního týmu. „Mít šanci trénovat se všemi kluky tady je ohromná věc. Moje rodina byla strašně hrdá - táta i děda s babičkou, kteří všichni pocházejí z Československa, jsou šťastní, že budu mít šanci reprezentovat naši rodinu, a snad budu mít budoucnost v českém národním týmu,” vykládal po prvním tréninku v Poděbradech Karnik, jehož matka je Kanaďanka. Karnikova rodina má zajímavou minulost. Děda z otcovy strany měl ještě v 60. letech minulého století textilní továrnu ve východních Čechách, ale kvůli politickým tlakům se rozhodl v roce 1967 emigrovat i s manželkou a tehdy šestiletým synem, později otcem Jamese, do Kanady.

Sportovní rodina

Mimochodem, právě děda započal velkou rodinou tradici ve světě sportu, když Československo reprezentoval v cyklistice. Jeho syn pak navázal už v Kanadě, kde to dotáhl na vrcholovou úroveň v judu. Dokonce měl jet na olympiádu, ale tenhle sen mu zhatilo zranění.

„Pak už se narodil James, a jelikož to nebyl sport na zabezpečení rodiny, tak táta s judem skončil. James ale nějaké judistické geny podědil, a jak sám poznamenal, byl to pro něj zajímavý doplňkový sport z hlediska správného padání a třeba i stavění clon. Sportovní kořeny rodiny jsou tedy rozsáhlé, a když se dozvěděli, že by James mohl reprezentovat taky, navíc ještě Českou republiku, všichni z toho byli nadšení a jsou na to právem hrdí. Celá rodina by se tak vlastně ob generaci vrátila do Česka,” poznamenal manažer českého národního týmu Michal Šob.

Právě on vedl průzkumnou četu, která už nějaký čas hledala nástupce Blakea Schilba na pozici naturalizovaného cizince. „V Česku je ale velice těžké získat občanství, musí tam být aspoň nějaká česká stopa, kdy u Blakea byla díky manželce naprosto jasná. My jsme prošli spoustu slepých uliček, kdy po kontaktování několika hráčů se ukázalo, že zdánlivá česká stopa je buď velmi vzdálená, nebo vůbec žádná, a to i přes česky znějící příjmení. Jak to ale v životě bývá, v okamžiku, kdy jsme už přestávali hledat, tak jsme našli. Jamese jsme ovšem neobjevili přímo my, ale jeden sportovní novinář, který s námi také aktivně hledal,” upřesnil manažer českých lvů.

Hned při prvním kontaktu bylo podle něj zjevné, že Karnik do toho jde. „Byl opravdu hodně nadšený. A k tomu ho den nato podepsal bývalý asistent naší reprezentace Mike Taylor do svého týmu Fraser Valley z kanadské Letní ligy, což byla úplná náhoda. My jsme tak měli okamžitě někoho, kdo mohl objektivně posoudit Jamesovy kvality,” pochvaloval si Šob.

Registrace u FIBA

Karnik za sebou sice má soustředění s kanadskými mládežnickými výběry, ale oficiální zápas na žádný národní tým podle svých slov nehrál. „Teď probíhá jeho registrace na mezinárodní federaci FIBA a zároveň se snažíme, aby neměl statut naturalizovaného cizince a neobsadil tak jediné místo pro takového hráče,” doplnil k situaci Šob, který Karnika vidí jako velmi fyzicky a atleticky zdatného hráče, který je prototypem pro evropský basketbal na vyšší úrovni, s potenciálem na reprezentaci.



Původní plán byl, aby Karnik mohl být s týmem už na prvním kempu v Mariánských Lázních minulý týden. „Abychom se navzájem co nejdřív poznali a mohli ho zapracovat. Jenže pak se jeho týmu začalo dařit v kanadské Letní lize a on mohl přijet, až když ze soutěže vypadli. Je mu 24 let a ještě deset let může hrát na nejvyšší úrovni. Otázkou teď je, jestli by mohl hrát oficiální zápasy už tohle léto, ale možné je vše a ze strany FIBA tam není žádná překážka. Je dost možné, že vyběhne už teď o víkendu na turnaji v Pardubicích a větší role může přijít v listopadovém okně světové kvalifikace, zejména při absenci některých podkošových hráčů,” informoval Šob.

Toho zároveň trochu mrzí, že Karnik už v době prvních kontaktů s národním týmem měl podepsaný roční kontrakt v Ženevě. „My se ho ještě snažili zlanařit do české ligy, to ale neklaplo z důvodu vysokého výkupného, které by naše kluby, jež byly ve hře, musely zaplatit. Kontrakt je nicméně jen na rok, a i když švýcarská liga je na nižší úrovni než česká, tak Jamesova role bude dominantní a bude se tam moct rozvíjet. Pak může pokračovat buď u nás, nebo jinde v Evropě, kdy jeho český pas bude velkou výhodou.”

Poprvé v českém dresu by se mohl Kanaďan s českým pasem objevit už o víkendu během zápasů pardubického CZ BASKETBALL CUPU proti Bulharsku či Chorvatsku.