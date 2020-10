Čerstvý evropský šampion ve sprintu jednotlivců do 23 let si v keirinu věřil rozhodně na víc. „Štve mě semíčko, kde mě Rusák fakt zavřel. Čekal jsem, že ho za to rozhodčí diskvalifikují, protože tady to udělali i pro menší věci, nicméně se tak nestalo a o to víc mě to štvalo,“ zmínil až čtvrté nepostupové místo ze semifinále. Narážel na manévr ruského závodníka Michaila Jakovleva, jehož o den dřív porazil ve finále sprintu.

Přitom po stříbru z týmového sprintu a zlatu ze sprintu jednotlivců patřil k největším favoritům, což prokázal vítězstvím v prvním kole keirinu. „Do závodu jsem vstupoval s lehkou hlavou. Kdyby to vyšlo, je to skvělé. Když ne, bude mě to štvát, ale nějak to zvládnu, protože mám splněnou zlatou medaili z důležitější disciplíny. Mohl jsem to jen vylepšit, bohužel se tak nestalo. Přesto jsem spokojený díky sprintu,“ pronesl jedenadvacetiletý brněnský dráhař.

Svou sílu demonstroval vítězstvím v malém finále o sedmé místo. „Nejcennější závod pro mě skončil, když jsem nejel o medaili. V béčku už jsem se chtěl jen trochu ukázat,“ sdělil Čechman.

Jakub Šťastný do semifinále keirinu neprošel. „Nemůžu být zklamaný potom, co tady děcka celý týden předváděla. Marty na to měl, bohužel se ukázalo, že v keirinu jede šest lidí naráz, kteří někdy zamíchají kartami tak, že výkon nepomůže. Půl kola před cílem semifinále dostal kleště, ale v malém finále si spravil chuť. Ukázal, že na to má a uzavřel šampionát s úsměvem,“ pronesl reprezentační kouč sprinterů Lubomír Vojta.

Mistrem Evropy do 23 let se stal Anton Hohne z Německa.

ŠPATNÁ TAKTIKA

Do finále ženského keirinu ve stejné věkové kategorii se probojovala Sára Kaňkovská z brněnské Dukly a skončila v něm pátá. Po závodě si pak svou jízdu vyčítala. „Jsem na sebe naštvaná, moc dlouho jsem čekala,“ hlesla dráhařka.

Kaňkovská zvolila špatnou taktiku. „V jejím případě je potřeba se víc spoléhat na svůj výkon jako v semifinále. Ve finále vsadila na taktiku vyvezení za soupeřkami, což se jí v závěru vymstilo,“ uvedl trenér brněnské Dukly.

Veronika Jaborníková skončila osmá. „V béčkovém finále už mě nesvazovala nervozita, šla jsem do něho s čistou hlavou a užila si to,“ usmála se odchovanka Sportcomplexu Břeclav.

Jaborníková přitom závodí první rok v kategorii do 23 let. „Osmé místo Verči je příjemný příslib do příštího roku. Když do něj půjde s větší odvahou, bude to určitě pěkné,“ řekl trenér Vojta.

Osmé místo pro Duklu Brno vyjel taky v kilometru s pevným startem Matěj Bohuslávek, který si výkonem 1:05,584 minut vylepšil osobní rekord o čtyři sekundy. „Kilometr není pro mě, ale užil jsem si ho i přes bolest, která se nedá ani popsat. Málem mi upadly nohy. Dal jsem do toho všechno a i když jsem kilák nejezdil, nebylo to úplně špatné. Mám hotovo a můžu slavit,“ usmál se člen stříbrné trojice v týmovém sprintu v Itálii.

V něm plní roli rozjížděče, což v pevném kilometru potvrdil nejrychlejším výkonem na značce šesti set metrů. „Matěj ukázal, že je obrovský bojovník, který chce závodit v jakékoli disciplíně. Má ctižádost a osmé místo je super výsledek,“ ocenil kouč Vojta.

Parádní výkon předvedla v omniu juniorek Kristýna Burlová. Závodnice pražské Dukly vstupovala do poslední ze čtyř disciplín ze druhé pozice, ovšem v bodovačce se propadla na konečné čtvrté místo.