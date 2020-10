Ze závodníků Dukly Brno se v sobotu na evropském šampionátu nejlépe vedlo Sáře Kaňkovské, která ve sprintu jednotlivkyň do 23 let obsadila osmou příčku. Tuto pozici si vysloužila už v kvalifikaci, což jí ve čtvrtfinále přisoudilo souboj s pozdější vítězkou Leou Sophií Friedrichovou. „Byla to dobrá zkušenost s ní závodit. Zkusila jsem ji v první jízdě překvapit, vzít to rovnou na dvě kola, neměla jsem co ztratit. Tahle taktika bohužel nevyšla. Ukázala, že je velice dobrá závodnice ve všem,“ podotkla Kaňkovská.

Přestože se snažila, německá suverénka si ji pohlídala. „První jízda byla buď, anebo na překvapení. Sára to zkusila s odvahou, bohužel to nevyšlo, vítězka kvalifikace je výkonově přece jen o řád výš. Od toho se odvíjela i druhá jízda, Sára to zkusila trochu takticky, jenže výkonnostní převaha Němky byla tak velká, že to nestačilo,“ pronesl trenér české sprinterské reprezentace do 23 let a Dukly Brno Lubomír Vojta.

Veronika Jaborníková v kvalifikaci sprintu jednotlivkyň do 23 let skončila devátá, na první nepostupové pozici výkonem 12,085 sekundy. „Očekávala jsem podstatně rychlejší čas, ale na dřevě je to jiné. Na betonu už jsem jela rychleji v Prostějově. Neměla jsem tady extrémně velké očekávání, přece jen jsem první rok ve třiadvacítkové kategorii, jde o mé první velké závody a sbírám zkušenosti,“ podotkla Jaborníková.

Kaňkovská skončila v kvalifikaci o příčku před dní, dvě stě metrů s letmým startem zajela za 12,036 sekundy. „Dvoukilo nebylo tak žhavé. Doufali jsme, že obě holky stlačí čas pod dvanáct sekund. Možná hrála trochu roli únava z pátečního týmového sprintu, který byl dlouhý a pro všechny nový. Snad si holky trochu odpočinou a podaří se jim zaútočit na příjemné pozice v neděli na pětistovce nebo v úterý v keirinu, ke kterému hlavně hledíme s nadějí,“ sdělil Vojta.

Ve sprintu juniorů se představil David Pagáč, který obsadil desátou příčku. V osmifinále prohrál s Nikitou Kalašnikem z Ruska. „Jsem zklamaný. Věřil jsem, že postoupím, ale soupeř byl na tom asi lépe, v cílové rovince mě přespurtoval. Teď s tím nic neudělám, mám další zkušenosti a doufám, že je zúročím do příštího závodu,“ řekl Pagáč, který před rokem přešel na dráhu z bikrosu. „Je to velký rozdíl, co se týče vytrvalosti. Zkušeností ještě nemám mnoho, neboť byla půl rok karanténa a tohle byl můj druhý sprinterský závod,“ doplnil junior, jehož v pondělí čeká keirin.

Kvalifikační dvoustovku zvládl za 11,223 sekundy. „David nezávodí ani rok, na podzim měl zlomenou klíční kost a absolvoval fakt málo závodů. Když chybí zkušenosti, na tréninku se pak těžko hledá, co vlastně trénovat, trenér může vykládat spoustu věcí, ale reálně to každý jezdec musí poznat sám. To je jeden z důvodů, proč závody vyhledáváme a jsme tady. Kdyby se mělo jezdit jen pro medaile, tak bychom sem nejeli,“ pronesl kouč české juniorské sprinterské reprezentace a Dukly Brno Zdeněk Nosek. Vítězem juniorského sprintu se stal Willy Leonhard Weinrich z Německa.

Druhou medaili na evropském šampionátu v Itálii po stříbru českých reprezentantů do 23 let v týmovém sprintu přidala v sobotu Gabriela Bártová z Tufo Pardus Prostějov, který obsadila ve vylučovačce juniorek druhé místo za Danielou Camposovou z Portugalska. Třetí skončila Daniek Hengeveldová z Nizozemska.