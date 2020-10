„Když jsme hráli III. třídu, vyhrávali jsme často 10:0 a podobně. Šestnáct gólů jsem ale zažil naposledy snad v přípravce,“ říká sedmadvacetiletý střelec.

V prvním poločase rozvlnil síť jen jednou. Gólovou kanonádu, která se zastavila na čísle šest, rozjel až ve druhé půli. Nebylo to pro něj přitom nic nového. „Poprvé jsem dal šest branek v jednom utkání asi před čtyřmi lety doma proti Deblínu. Vyhráli jsme tehdy 9:0,“ vzpomíná hráč Oslavan.

Na góly se tentokrát moc nenadřel. „Popravdě to byl jednoznačně nejslabší tým, proti kterému jsem v kariéře nastoupil. V zápase jsem měl šest šancí a bylo z toho šest gólů. Taková moje klasika,“ culí se Michalica, který navíc v pondělní dohrávce čtvrtého kola na hřišti Ořechova přispěl gólem k remíze 2:2.

A jaké je jeho nejoblíbenější zakončení? „Odmala je můj vzor Thierry Henry (bývalý francouzský reprezentační útočník – pozn. red.), takže placírkou k tyči,“ popisuje.

V dosavadních osmi zápasech nasázel devět gólů a dotahuje se na nejlepšího střelce Oslavan Milana Koudelného s deseti brankami. „U nás statistiky nikdo neřeší, vzájemně se nepředháníme. Důležité je postoupit do I. B třídy,“ má jasno.

Z pozice středního záložníka pro spoluhráče gólové šance taky rád připravuje. „Nahrávka i gól mě těší zhruba stejně,“ vysvětluje.

S týmem v úvodu sezony dobře vykročil za vytouženým postupem. S devatenácti body jsou Oslavany na druhém místě o skóre za vedoucím Měnínem. „Máme na postup. Velká část mužstva spolu hraje už od přípravky. Já jsem hrál do dvaceti let v Ivančicích, ale pocházím z Oslavan, za které nastupuju už šest let. Věřím, že letos postup vyjde,“ burcuje jeden z ofenzivních tahounů mužstva.