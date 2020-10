Přestože jde o cennou medaili, bezprostředně po konci závodu se v brněnských borcích mísil smutek i hněv, že to nevyšlo. „Vzhledem k tomu, že jsme vyhráli kvalifikaci, jsme do závodu vstupovali s nadějí, že to můžeme dát. Těsně po něm jsem trochu zklamaný, ale za dva dny budu šťastný jako blecha. Je to úžasný úspěch, obzvlášť v týmovém sprintu, kde v České republice máme málo medailí. Je to zásluha celého týmu a musíme si stříbra vážit,“ prohlásil Čechman.

Trojice Dukly Brno zajela čas 1:12,748 minut a dokonce téměř o sekundu zrychlila v porovnání s dopolední rozjížďkou. Jenže ve finále se musela sklonit přes ruskými soupeři. „Mám velkou radost, kluci předvedli skvělý výkon, o vteřinu zrychlili oproti ránu. Jeli prostě skvěle všichni tři, nedá se jim vytknout půl slova. Soupeř byl bohužel o desetinu rychlejší, ale je skvělé, že kluci mohou jezdit rovnocenně s nejlepšími. Nebylo to náhodné, na příštích závodech můžeme být první my,“ ocenil výkon svých svěřenců trenér české reprezentace sprinterů do 23 let Lubomír Vojta.

Čeští reprezentanti měli zlato na dosah, po druhém ze tří kol vedli o šest desetin sekundy, jenže finiš vyšel ruské trojici ve složení Daniil Komkov, Dmitrij Nestěrov, Pavel Rostov. „Byl bych rád za zlato, ale spokojený jsem i se stříbrem. Je to moje první medaile v kategorii do třiadvaceti let, beru jakoukoli,“ prohlásil Šťastný

Ten nejvíc okusil bolavost italského okruhu, který měří bezmála čtyři sta metrů, zatímco klasický dřevěný krytý ovál má 250 metrů. Takže závodník na třetí pozici v týmovém sprintu, který se jezdí na tři kola, najede ve Fiorenzuola d'Arda 450 metrů navíc. „Je to nezvyklé, na betonu nikdy nejezdíme, dřevo je jiné. Nejdelší disciplínu běžně jezdíme kilometr, který je o dvě stě metrů kratší,“ poznamenal Šťastný.

První velkou cyklistickou medaili získal rozjížděč Bohuslávek, který k dráze zamířil před půl rokem z bikrosu. „Co na to říct, je to dobrý pocit. Mohlo být zlato, všechny tři nás to štve. Chyběl kousek, ale prostě to bylo o gumu. Jedeme dál a budeme hlavně dobře vzpomínat. Je co slavit, jedno pivo tam padne,“ usmál se po závodě pražský rodák.

Česká trojice získala na mistrovství Evropy do 23 let medaili v týmovém sprintu naposledy v Montichiari před čtyřmi lety, kde skončili druzí Jiří Fanta, Jiří Janošek a David Sojka. „Teď kluci převedli určitě lepší výsledek než v Montichiari. Taky to byl skvělý úspěch na dřevě, ale na prvního jsme měli zásek už v kvalifikaci. Kluci jeli skvěle, vůbec se stříbro nečekalo, ale ke zlatu tehdy bylo dál. Tady jsme celý závod jeli vyrovnaně, po dvou kolech jsme o chloupek vedli, nakonec jsme jen o desetinu skončili druzí,“ doplnil Vojta.

Čtvrtou příčky včera přidaly také ženy do 23 let, které jely týmový sprint ve složení Veronika Bartoníková, Sára Kaňkovská a Veronika Jaborníková. Těsně pod stupni vítězů skončil i přes pád junior Štěpán Široký z brněnského Favoritu ve vylučovacím závodě. Stejně dopadl také o den dřív ve scratchi.