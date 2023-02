V rozhovoru se vracel do roku 2019, kdy byli s Procházkou sparing partneři. „Říká, že ten sparing vyhrál, ale co vyhrál? Přiznal, že skončil se zlomeným žebrem. Šel k zemi a pak odešel. Bylo to před jeho zápasem s Muhammadem Lawalem,“ povídal Chimaev.

V dubnu 2019 Procházka porazil Lawala a stal šampionem japonské organizace Rizin. Ale na Chimaeva údajně nestačil. „Trénovali jsme spolu. Byl to dobrý zápas ve stoje. Byl to začátek mé kariéry, takže v postoji jsem byl slabý, v něm byl lepší. Ale pak jsem ho naházel a dal mu co proto. Ten sparingový zápas se mnou nevyhrál. Můžete se zeptat mých manažerů, trenérů, Alexe (Gustafssona – pozn. red.), který nikdy nelže. Udělali jsme si z něj boxovací pytel,“ řekl švédský bijec čečenského původu.

Navrch si dobíral Procházku za jeho vztah k japonskému samurajskému kodexu bushido. „Je to hlupák, na co si hraje? Zapomněl na své vlastní tradice. Vzal knihu a šel s ní do džungle. Měl by se naučit znát své vlastní tradice,“ rýpnul si Chimaev, jenž ve smíšeném bojovém umění MMA má bilanci dvanácti výher ze dvanácti zápasů ve velterové a střední váze.

Zápas s Procházkou jej prý nezajímá, dokud český bojovník nebude mít titul v polotěžké váze, jehož se vzdal po prosincovém zranění ramena.

Český samuraj vyjádření Chimaeva zaznamenal a reagoval po svém. „Teď jsem se díval na toho Chimaeva. To je normálně držka ty vole. To je normálně držtička. Rád se s ním potkám v ringu. A zvítězím,“ opáčil bojovník pocházející z Hostěradic na Znojemsku.

Slova osmadvacetiletého Chimeava ho zvlášť z míry nevyvedla. „Hele, je to ještě klučina, který moc mluví a nevidí si do pusy. Nezná ještě důsledky svých slov. Budu si s ním muset promluvit, až ho příště potkám osobně,“ pronesl Procházka.

Ten se k zápasům vrátí patrně v létě a hodlá se poprat o mistrovský pás UFC se současným držitelem Jamahalem Hillem.