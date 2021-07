Pětadvacetiletý český olympionik bude i letos v závodě na 10 kilometrů hlavním aspirantem na zlato. "Kozubek v Brně vyhrál už sedmkrát za sebou, i proto se tady musí znovu objevit, aby závod vyhrál už poosmé," řekl s úsměvem Jiří Povolný z pořádající Univerzity Brno.

Neděle 11. července na Brněnské přehradě v loděnici ČVK na levé straně

Program:

12.00: start závodu na 10. kilometrů (Memoriál Michala Šindeláře)

13.20: start závodu mužů na 5 kilometrů

13.30: start závodu žen na 5 kilometrů

kolem 14. hodiny: finiš prvních plavců ze závodu na 10 kilometrů

15.00: start závodu na 1 kilometr

Aktuální mistr republiky na olympijské desetikilometrové trati je už ve svých pětadvaceti letech historicky nejúspěšnějším závodníkem brněnského maratónu. Loni kromě putovního poháru obdržel i speciální trofej.

Organizátoři mu udělili titul King of Prýgl. "Ze začátku se na pohár moc netvářil, protože nevěděl, co nápis vlastně znamená. Když se to dozvěděl, vážil si toho," líčil Povolný.

Ještě aby ne. Kozubek totiž loni přestoupil z Bohemians do brněnské Komety. A právě závodník z pražského celku bude v neděli jeho největším konkurentem. Stejně jako na republikovém šampionátu ho prožene Martin Straka, jenž na Kozubka naposledy na Sečské přehradě ztratil sedmnáct vteřin.

"Ve startovní listině stojí za pozornost ještě dvě jména, a to olympionik z Pekingu Rostislav Vítek a vicemistr Evropy z prvního mistrovství na Hvaru Michal Špaček z pořádající Univerzity Brno," pravil Povolný.

I mezi ženami na trati deset kilometrů obhajuje loňské prvenství plavkyně brněnské Komety. Alena Benešová však v letošních dvou důležitých závodech pokaždé podlehla Lence Štěrbové z Bohemians. Pražská závodnice se stejně jako Kozubek na konci června stala domácí šampionkou.

Závod na deset kilometrů mužů i žen startuje ve dvanáct hodin. "Očekávám v této kategorii určitě mezi šedesáti a sedmdesáti účastníky," odhadl Povolný.

Na pětikilometrovou trasu se pak vydají muži ve 13.20, ženy o deset minut později. "V této kategorii je pravidelně největší účast," poznamenal Povolný. Pro širší veřejnost je pak připravený závod na jeden kilometr, který začne ve tři hodiny odpoledne.

Na plavce čeká podle Povolného v přehradě voda kolem 24 stupňů Celsia. "Tolik neměla, ani nepamatuju," usmál se čtyřiasedmdesátiletý plavecký nadšenec.

Hlavní závod se plave jako Memoriál Michala Šindeláře, bývalého předního českého plavce, který v sedmdesátých letech čtyřikrát vyhrál Český pohár. Zemřel tragicky před třemi lety v Bělehradě poté, co zkolaboval těsně po doplávání maratonu Jarak-Šabac. „Byl do této akce šíleně zamilovaný. V roce 2017, když vyjížděl, tak měl tlak 220 na 160. Každý člověk by zůstal doma, ale přes tento závod u něj nejel vlak. Doplaval. Udělal tři kroky na břehu, sekl s sebou a bylo hotovo,“ dodal Povolný.