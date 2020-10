Oktagon s pořadovým číslem sedmnáct dostal přes zákaz sportovních akcí výjimku od ministerstva zdravotnictví i hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Roli v tom hrála mezinárodní účast a důsledná opatření proti šíření nákazy koronavirem.

A šlo o povedenou show. „Je to obrovská věc pro československé MMA. Velká pochvala týmu Oktagonu, je to možná větší akce než vyprodaná O2 arena,“ narážel Karlos Vémola na listopadový Zápas století, v němž prohrál s Attilou Véghem.

V sobotu v Brně se vrátil do klece vítězstvím nad Thomasem Robertsenem z Norska. „Celá republika se zastavila a dívala na Oktagon, výjimku už dostaly jen velké fotbalové kluby a tenis. Ukazuje se, že MMA patří mezi přední sporty, Oktagon může být hrdý. Byla to nyní největší událost v Československu povolená vládou. Je to pecka,“ pokračoval Vémola zvaný Terminátor.

Stejně jako v případě ženského tenisového turnaje v Ostravě, který rovněž dostal výjimku, museli pořadatelé v Hotelu Bobycentrum vytvořit neprostupnou bublinu, do které se všichni aktéři zavřeli. „Nečekali jsme, jaké budou pokyny, ale dlouhé týdny dopředu jsme sháněli údaje, jak fungují bubliny v UFC, NHL, NBA nebo v tenise. Nic jsme nebrali na lehkou váhu a byť jsme neměli žádnou oficiální kontrolu, jen díky přísným nařízením, která jsme si na sebe vymysleli, jsem dostali výjimku,“ uvedl jeden z promotérů Oktagonu Ondřej Novotný.

Nechal se slyšet, že hygienická opatření stála téměř milion korun, čtvrtinu z toho testování na nemoc Covid-19. Právě to připravilo fanoušky u online přenosů i zápasníky o čtyři duely. „Bylo neuvěřitelně smutné vidět, jak odjíždějí Daniel Dittrich i Viktor Pavlíček, jemuž se poslední tři roky ruší zápasy, Malvin Mané ani Tadeáš Růžička nepociťují žádné příznaky. Bylo to strašně těžké, ale na oltář dokonalosti bubliny jsme položili úplně maximum,“ líčil promotér.

Bojovníci zůstali uzavření na pokojích, měli vlastní recepci i vymezenou část jídelny. „Jedna věc je udržet někde zavřené tenistky, které si pustí Netflix nebo stráví pár hodin na Instagramu, ale tuhle bandu? Obrovský dík patří všem klukům, že se nechali vodit jako telata po hotelu. Šlo o tři dny v jejich životě. Díky nim a práci lidí v týmu mohlo vše fungovat a bylo to fantastické,“ ocenil Novotný.

Nucené uzavření před okolním světem brali zápasníci smířlivě a Andrej Kalašnik z brněnského Jetsaam Gymu našel po jasném triumfu nad Olem-Jørgenem Mandtem Johnsenem pojítko s historií města. „Byla tu pevnost Oktagon. Brno bylo ve středověku taky opevněné a neúspěšně ho dobývali Švédi. Kamarád mi psal, že to soupeři nevyšlo jako ve středověku. Nedošlo mu, že je Nor. Ale ubránil jsem pevnost jako pravý Brňák,“ radoval se Kalašnik po šesté výhře v řadě.

Organizátoři po této zkušenosti už vyhlížejí Oktagon 18, který se má podle plánu v Brně uskutečnit 21. listopadu. „Víme, že to zvládneme, teď máme důkaz. Umíme být na sebe přísní, i když se tím poškodíme. Jsme schopní vytvořit bublinu a udržet ji v chodu. Není důvod, aby další turnaj nebyl. Věříme, že tentokrát to bude dvanáctizápasová karta se spoustou zajímavých jmen,“ pronesl Novotný.

Do příštího klání ovšem organizátoři musejí vyřešit potíže s placeným online přenosem, protože mnoho diváků se ho kvůli technickým potížím nedočkalo. „Vrátíme peníze těm, kteří je poslali víckrát a problémy vyřešíme soudní cestou. Podáme oznámení na neznámého pachatele. Věříme, že se zjistí, která ze společností udělala chybu, a podle toho budeme pokračovat,“ dodal druhý z promotérů Pavol Neruda.