Frintová si premiérovou nominaci vysloužila díky stříbrnému místu z červencového mistrovství republiky. „Půlmaraton jsem si vždy chtěla zkusit. Letos nám odpadly triatlonové závody, trénink v karanténě byl velice dobrý, takže jsem si zaběhla svůj první v životě. Čas byl na české poměry velice dobrý a kvalifikovala jsem se do Polska,“ uvedla triatlonistka, která závod dokončila v čase 1:14:08 hodin.

Pro šampionát, kde zkusí uspět také další tři Česky, si sedmatřicetiletá závodnice konkrétní cíle nedává. „Ostatní holky vůbec neznám, ale skoro každá má zaběhnutý lepší čas než já. Moje výhoda je, že na rozdíl od triatlonu nejsem nervózní, jelikož nemám takové ambice. Ideálně si chci vylepšit osobní výkon, ale jsou tu mnohem chladnější podmínky než v létě a mně sedí spíš teplo. Každopádně chci být platná členka výběru, týmový závod je pro nás důležitý,“ vyhlásila.

Původně si přitom nebyla jistá, zda se vzhledem k pandemii koronaviru do Polska vůbec dostane. „Měli jsme náznaky, že mistrovství bude, ale obávala jsem se kvůli českým nařízením, abychom mohli odcestovat a nestalo se to, co na jaře. Některé reprezentace třeba nepřiletěly vůbec. Je tu taková uzavřená bublina. Máme hotel jen pro atlety a ven člověk chodí akorát na trénink. Do styku s veřejností nepřijdeme,“ popsala trojnásobná účastnice olympijských her.

Situace okolo koronaviru poznamenala také triatlonovou sezonu. „Hodně závodů bylo zrušeno. Jela jsem pak na mistrovství světa a jeden světový pohár, ale nedopadly dle mých představ. Na šampionátu jsem skončila devětadvacátá, světový pohár jsem ze zdravotních důvodů nedokončila,“ doplnila Frintová.

Nyní se již koncentruje na svůj běžecký výstup. Podle ní nehrozí, že by k půlmaratonu přesedlala trvale. „Není to ani olympijská disciplína a není příliš prestižní. Dokud se můžu dobře umístit v olympijském triatlonu, jde pro mě jen o zpestření. Běh je hodně náročný pro tělo, preferuji kratší vzdálenosti,“ uzavřela.

