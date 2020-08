Problémy s příletem do České republiky totiž mají kvůli koronaviru Emily Potterová z Kanady a Shalaunda Burney-Robinsonová ze Spojených států amerických. „Situace se konečně trochu vyjasňuje, pomáhá nám Národní sportovní agentura, která řeší s ministerstvem zahraničí, aby jejich příjezd byl jednodušší. Administrativně je to opravdu náročné,“ vysvětlil vedoucí družstva Jaroslav Michálek.

Obě basketbalistky se podrobí testům na koronavirus před odletem i po příletu do republiky, kde přímo na letišti budou v karanténě do vyřešení. „Jsme konečně optimističtí a nejlepší scénář je, že Kanaďanka přijede na konci srpna. Pokud dorazí na začátku září, budeme i tak spokojení,“ řekl generální manažer brněnského klubu Richard Foltýn.

Změny v KP Brno

Příchody: Karolína Fadrhonsová (USK Praha), Kateřina Zohnová (BK Žabiny), Anna Paťorková (Havířov), Dominica Hynková (z juniorky)

Nejisté hráčky: Emily Potterová (Kanada), Shalaunda Burney-Robinsonová (USA)

Odchody: Michaela Stará (konec), Gabby Greenová (Francie), Stella Tarkovičová (Ostrava), Chatilla van Grinsvenová (bez angažmá), Gabriela Andělová (Německo)

Zařazení americké posily Burney-Robinsonové do kádru ovšem stále není stoprocentní. „Příchod Američanky jsme už chtěli vzdát a měli jsme i náhradní varianty. Teď to ale vypadá, že ji dotáhneme. Pokud se všechno podaří do půlky září, budeme o ni usilovat, jinak se rozhodneme pro záložní variantu,“ podotkl Foltýn.

Potterová přišla do Brna už loni a v předčasně ukončené sezoně se stala osmou nejlépe blokující hráčkou nejvyšší české soutěže. Zato americká hráčka přichází do KP z univerzitního klubu na Floridě. „Chceme je získat, trenér si obě vybral a každá je typologicky jiná. Potterová je vysoká, hraje trochu od koše. Robinsonová je zase podkošová bojovnice, vizuálně robustnější, což trenérovi dřív chybělo. Vždy chválil naše hráčky, že jsou sympatický tým, ale pořád chtěl aspoň jednu, ze které půjde strach,“ usmál se Foltýn.

Překvapivě v brněnském klubu skončila opora týmu Gabriela Andělová. Ta se rozhodla přesunout do Německa. „Klub mi za tři roky přirostl k srdci, ale cítím, že je čas zkusit angažmá v zahraničí a posunout se dopředu nejen jako hráčka, ale i jako člověk. Věřím, že je velká šance, že budu v budoucnu pro KP ještě platnější hráčka, než jsem byla doteď,“ uvedla čtyřiadvacetiletá rozehrávačka, která v německém celku Saarlouis bude nastupovat po boku své sestry Andrey.

Přivést za ní náhradu v Brně zatím neplánují. „Zkusíme to vyřešit z vlastních zdrojů. Dostanou šanci mladé hráčky a pokud ji chytí, sezonu odehrajeme v aktuálním složení. Když se ukáže, že je to problém, ještě posílíme,“ poznamenal Foltýn.

Trenér brněnského celku Dušan Medvecký se musí obejít i bez Michaely Staré, která ukončila kariéru, Gabby Greenové nebo nizozemské hráčky Chatilly van Grinsvenové. „Gabby dostala nabídku z Francie, která trojnásobně převýšila naše možnosti a Holanďanka pro nás byla v současné ekonomické situaci také neřešitelná,“ pravil Foltýn.

Nejbližší přípravné zápasy čekají KP na konci srpna, kdy se v Brně uskuteční mezinárodní turnaj Jersey Cup. A příští pondělí se brněnský celek po virtuálním losu dozví soupeře do základní skupiny EuroCupu, ve kterém se představí opět ve východní konferenci.