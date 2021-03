Český volejbalový svaz totiž v sobotu kvůli covidu předčasně ukončil extraligu žen. „Hráčky a trenéři pochopitelně chtějí hrát, rozhodnutí ale předcházely diskuze na úrovni představitelů týmů a svazu,“ uvedl brněnský kouč Ondřej Boula, v jehož kádru je aktuálně osm pozitivně testovaných hráček a celý tým se nachází v karanténě.

Jako první ve čtvrtfinálových sériích postihlo onemocnění Covid-19 pražský Olymp, který i přes absenci některých volejbalistek postoupil do semifinále přes Prostějov po výhře 3:0 na zápasy. Další problémy pak ohlásila Ostrava, soupeř Šelem. „Za stavu 2:2 před pátým utkáním Ostrava oznámila, že má sedm pozitivních hráček. My jsme se přetestovali a měli jsme jich pět. Bylo hned jasné, že se hrát nemůže a hygiena nás poslala do karantény na čtrnáct dní,“ líčil majitel brněnského klubu a předseda Asociace volejbalových profesionálních klubů žen Martin Gerža.

Volejbalová extraliga žen

play-off extraligy 2021:

semifinalisté:

Liberec, Olymp, Olomouc

nedohrané čtvrtfinále:

Šelmy Brno – Ostrava 2:2 na zápasy

konečné pořadí družstev po základní části 2020/2021:

1. Dukla Liberec

2. Olymp Praha

3. Olomouc

4. Šelmy Brno

5. Ostrava

6. Královo Pole

7. Prostějov

8. Přerov

9. Frýdek-Místek

10. Šternberk

Na následném zasedání pěti celků, které byly posledními účastníky letošního play-off, se jednalo o změně formátu soutěže. „Roli v tom hrál fakt, že hráčky po covidu a karanténě těžko můžou hned hrát, když dva týdny netrénují,“ vysvětlil Gerža.

Na stole byly čtyři návrhy na dohrání soutěže, na žádném z nich se ale kluby neshodly a ve třetím kole se dohodly na ukončení extraligy. To poté odhlasovala i klubová asociace žen.

Pořadí družstev je totožné jako po základní části. Mistryněmi sezony 2020/2021 se staly vítězky základní části z Dukly Liberec, Šelmy skončily na čtvrtém místě, Královo Pole na šestém. „Jsme bohužel zase bez medaile. Je to nešťastné, protože jsme dělali všechno pro to, abychom uspěli. Posílili jsme na nahrávce Pavlou Šmídovou a chtěli uspět, ale stojím si za tím, že nedohrát soutěž byl správný krok,“ řekl Gerža.

Boulovy svěřenky vstoupily do čtvrtfinálové série ze čtvrtého místa s výhodou domácího hřiště, v minulém ročníku se do play-off kvalifikovaly dokonce z první příčky, když prohrály jen dva zápasy ze sedmadvaceti. „Předčasný konec pro hráčky v této chvíli může být demotivující, ale neměl by se projevit v jejich chuti hrát volejbal,“ poznamenal Boula.

Na začátku května se z jeho kádru může na palubovku ještě dostat devětadvacetiletá blokařka Ivona Marková, která se nachází v širší nominaci české reprezentace pro zápasy kvalifikace na mistrovství Evropy. Ostatní hráčky už mají po sezoně. „Některé z nich uvažují o konci kariéry, ale není to spojené se současnou situací,“ prozradil Boula.

A jak současná situace a předčasný konec extraligové sezony poznamenaly klubové rozpočty? „Vzhledem k tomu, že nás město Brno podrželo a navíc nám přišel dotační program Covid-Sport 2, tak o zásadních finančních ztrátách mluvit nemůžeme. Problém samozřejmě jsou komerční partneři, ale určitě nejsme v letošní sezoně před krachem. Otázka je, co bude za rok,“ dodal Gerža.