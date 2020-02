Tři víkendové zápasy České korfbalové extraligy vyřešily tři zásadní věci. Brno si díky nedělní výhře 22:12 ve třináctém kole nad Náchodem a ztrátě Prostějova 18:20 v sobotní dohrávce čtvrtého kola v Českých Budějovicích vybojovalo prvenství v základní části nejvyšší soutěže. Zároveň už jsou jasné dvojice pro blížící se semifinále. Brno si to o finále rozdá v regionálním derby se Znojmem a Prostějov vyzve Krokodýly z Budějovic.

Zápas brněnských a znojemských korfbalistů. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Stehlík Lubomír

Brněnští korfbalisté přehráli Náchod hlavně díky vydařenému prvnímu poločasu, který vyhráli o devět košů. Ve druhé půli už se trochu trápili, ale to už je nemuselo mrzet. „Oproti minulé prohře se nám to zpočátku vyvedlo. Ve druhé půli jsem vystřídal a už to nebylo ono. Chtěli jsme napravit porážku od stejného soka, ale druhá část už připomínala minulé vzájemné klání. Celkově zápas neměl takový náboj, jako třeba když hrajeme s Českými Budějovicemi nebo Prostějovem. Výhra v základní části moc důležitá není. Poslala nás na Znojmo, které je aktuálně v dobré formě. Kolikrát už se stalo, že i čtvrtý tým postoupil do finále,“ shrnul situaci brněnský lodivod Jakub Máša.