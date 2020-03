Místo starosti o co nejlepší výsledek teď kluby především řeší, jak co nejrychleji dostat zahraniční hráče do jejich vlastí, aby nemuseli epidemii prožívat daleko od svých rodin.

To je třeba případ basketbalistek Králova Pole, za něž hrály Nizozemka Chattila van Grinsvenová, Američanka Gabby Greenová, Kanaďanka Emily Potterová a několik slovenských hráček. „Chattila odjela posledním možným vlakem do Nizozemska a už se nám ohlásila, že je v bezpečí domova. Gabby má letenky z pondělí na úterý, dřív se je nepodařilo sehnat a řešíme, zda může odletět. Emily má odjet až ve čtvrtek, ale let je možný pouze z Vídně, kam už se od nás nedá dostat. Řešíme pro ni výjimku a uvidíme podle situace,“ popsal peripetie manažer Králova Pole Richard Foltýn.

Slovenské hráčky se až na jednu výjimku už také vrátily do své domovské vlasti. „Pouze Veronika Remenárová se rozhodla zůstat v Brně a věnovat se své diplomové práci,“ doplnil manažer Foltýn.

STRASTIPLNÝ DUEL

Ženská basketbalová liga už oznámila předčasný konec a vedení soutěže rozhodlo o finálním umístění podle postavení v základní části. Bez fanoušků se odehrálo jediné kolo. „Je to správné rozhodnutí. Vidět basketbalový zápas bez diváků byl dost strastiplný zážitek. Navíc holky byly hlavami jinde a pořádně se nesoustředily na zápas,“ poznamenal Foltýn.

To mužská nejvyšší basketbalová soutěž zrušená ještě není. O jejím osudu se rozhodne až na středečním jednání. Basketbalisté mmcité1 Brno už nicméně poslali své americké hráče Bryana Smithsona a Davela Robbyho domů. „Nechtěli jsme se dočkat toho, že se zámořští hráči nedostanou do své vlasti. Poslali jsme je pryč. Čekáme, jak rozhodne vedení soutěže, ale v současnosti netrénujeme,“ poznamenal asistent kouče mmcité Martin Vaněk.

Brněnští basketbalisté ani nemají kde trénovat. „Masarykova univerzita zavřela všechna svá sportoviště, což se nás dotýká. V případě, že soutěž bude pokračovat, projednáme výjimku. Hráči teď mají individuální tréninkový plán. Všechna nařízení respektujeme, basketbal je teď na vedlejší koleji,“ vyhlásil Vaněk.

S fanoušky v Brně se už rozloučil také jediný Američan Volejbalu Brno Matt August, přestože volejbalové nejvyšší soutěže ještě oficiálně zrušeny nebyly.

ROZTRŽKA S MINISTREM

Komplikace v souvislosti s opatřeními k epidemii řešila i přední světová tenisová deblistka Barbora Krejčíková z Ivančic na Brněnsku. Ta musí být po návratu z amerického Indian Wells, kam odletěla na nakonec zrušený podnik WTA, v domácí karanténě.

Domů se totiž vracela přes Vídeň, přičemž Rakousko už patří mezi rizikové země. Na sociální sítí Twitter se proto dostala do disputace s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. „Vracím se z Ameriky, která není riziková země, letecky přes Mnichov a Vídeň. Přijde mi absurdní, že na cestující, co se mnou letěli stejně do Mnichova, ale potom do Prahy, se čtrnáctidenní karanténa nevztahuje,“ napsala Krejčíková.

Petříček jí v reakci nabídl konzultaci a prosil o telefonní číslo, na které zavolá pro vysvětlení. Ode dneška je však v karanténě celá země.