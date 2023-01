Kostelecký takhle brzy na začátku roku světové poháry většinou nestřílí, podobně povedený start roku zažil naposledy snad v juniorech. „V lednu jsme vždy stříleli Grand Prix a menší závody, první závod svěťák jsem snad nezažil, takže to bylo nečekané. Poslední dva tři měsíce se konečně cítím zdravý po dlouhé době. Na loňském mistrovství Evropy jsem prodělal asi covid a od té doby to byla katastrofa až do mistrovství světa,“ popisuje sedmačtyřicetiletý střelec z Holasic na Brněnsku.

Snad mu zdraví i forma vydrží, už v březnu absolvuje dva závody světového poháru v Kataru a na Kypru. „Na to nikdo nezná odpověď a můžeme se bavit o tom, co forma je. Když jsem nastupoval na poslední položky, měl jsem relativně náskok, ale udělal jsem tři chyby. Měl jsem silné soupeře a všichni skončili podobně, bylo blbé světlo, hodně zataženo. Kdybych udělal o jednu chybu navíc, vypadl jsem a bavili jsem se o tom, že jsem formu neměl. Je to strašně specifické, možná jsem měl trochu štěstí zkraje sezony, třeba už nemusím do konce roku trefit nic,“ odmítá přehnané nadšení majitel zlaté a stříbrné medaile z olympijských her.

Ve třídenní kvalifikaci nasbíral 119 úspěšných ran stejně jako čtyři jeho soupeři. V rozstřelu o pozice před semifinále pak s jednou chybou skončil za Danielem Rescou z Itálie. „Chybil jsem až patnáctý terč, střílelo se mi hodně dobře. Bavilo mě, že o něco šlo, potom mi pozice pomohla. V semifinále i finále jsem musel dotahovat, věděl jsem, že posledních pět terčů nemůžu chybit, což se mi líbilo. Pokaždé si člověk ten tlak neužívá, ale tam mě to bavilo,“ povídá Kostelecký.

Drobnou vadou na úspěchu je jen to, že se na světovém poháru v Maroku nerozdávaly olympijské místenky pro hry v Paříži 2024. „Nepřemýšlím nad tím, nechávám tomu volný průběh. Pokud se mi olympiáda nepovede, fakt se nebudu věšet,“ říká. „Upřímně, kdyby tam kvótaplac byl, asi přijelo víc lidí, nedorazili Australané, Francouzi, někteří z Asie. Možná dvacet dobrých střelců chybělo, což taky mohlo sehrát roli. Zaplaťpánbůh za druhé místo, ale zůstávám nohama na zemi,“ podotýká.

Po březnových závodech světového poháru v katarském Dauhá a kyperské Larnace se uzavře evropský žebříček, podle kterého se rozdají kvóty na Evropské hry v Krakově. Kosteleckého účast vypadá po marockém úspěchu nadějně. „Až po cestě zpátky jsme zjistili, že vynulovali loňský světový žebříček, kde jsem se teď objevil na druhém místě. Logicky by měl evropský žebříček kopírovat světový, když teď nebude mistrovství Evropy, takže bych měl postoupit i v něm, ale zatím nevím, jak to bude. Je důležité, abychom splnili druhou kvótu na Evropské hry. Budu se snažit urvat nějaké body na dvou dalších svěťácích, abych to pojistil, čímž bych splnil první cíl sezony,“ dodává Kostelecký.