Pořád to ještě umí. Český brokový střelec David Kostelecký ukazuje, že ani v osmačtyřiceti letech neztrácí nic ze svých dovedností. Ve středu na světovém poháru v marockém Rabatu skončil v disciplíně trap druhý. Stejnou příčku tam obsadil i před rokem.

David Kostelecký. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Olympijský vítěz z Pekingu 2008 a stříbrný medailista z Tokia 2021 nestačil v marocké metropoli pouze na Itala Maura de Filippise,s nímž prohrál o jednu ránu. „Beru to s veškerou pokorou. Každé takové finále nebo medaile může být moje poslední v těchto letech. Je to dobrý začátek a povzbuzení do sezony, která taky může být moje poslední. Jsem prostě rád, že aspoň jednou za rok to takhle někde člověk trefí a že jsem si splnil udělat aspoň jednu medaili za rok. Uvidí se, co potom dál,“ sdělil Deníku Kostelecký.

Brněnský rodák šel do šestičlenného finále jako vítěz kvalifikace s nástřelem 121 bodů. Od úvodu se držel mezi nejlepšími, takže dlouho nečelil bezprostřední hrozbě eliminace. Až do závěrečného souboje o zlato prošel při vyrovnané bilanci s Australanem Jamesem Willettem díky lepšímu postavení v kvalifikaci. Na posledních deseti terčích Kostelecký nechyboval, to ale ani De Filippis, jenž tak uhájil těsné vedení.

Z padesáti terčů ve finále trefil Kostelecký 45 a vynahradil si tak zklamání z lednového závodu v Káhiře, kde skončil stejně jako Jiří Lipták ve třetí desítce. Olympijský vítěz z Tokia v Rabatu nestartoval. „Svěťák předtím jsem nestřílel dobře, spíš jsem se trápil. Teď střílíme doma i v té zimě a udělalo mi radost, že jsem se vůbec dostal do finále. Samozřejmě potom chcete už něco udělat, ale je to stále obtížnější. Dobrých borců je čím dál víc, konkurence je velká. Tady jsem to risknul, snažil jsem se střílet co nejrychleji, což ještě umím, protože světelné podmínky byly horší, foukal trochu vítr. Nějak jsem na to vsadil a vyšlo to, čtyřicet pět ve finále jsem dlouho nestřelil. Jsem za to rád,“ řekl Kostelecký.

Druhým nejlepším Čechem v Rabatu byl na devátém místě Pavel Vaněk a navázal na sedmé místo z Egypta.

V soutěži žen těsně uniklo finále brněnské střelkyni Zině Hrdličkové, jež skončila devátá s nástřelem 113, o ránu horším, než měla šestá Fátima Gálvezová ze Španělska. Zvítězila Italka Jessica Rossiová, olympijská vítězka z Londýna 2012 a trojnásobná mistryně světa.