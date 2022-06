Lubomír Růžička do Basketu přišel před třemi lety ze Svitav. První sezónu skončil s brněnským týmem po základní části na posledním místě. O rok později se klub přesunul z univerzitní tělocvičny v bohunickém Kampusu do haly ve Vodově ulici, kde tým dosáhl na čtvrtou příčku.

Letošní sezóna byla ještě o něco úspěšnější. Kromě čtvrtého místa na Final Four Českého poháru v Lounech získal brněnský celek bronz z Final Four Severoevropské ligy v polském Wloclawku. Největší úspěch ale Růžičkovi svěřenci zaznamenali v české nejvyšší soutěži, kde vybojovali po patnácti letech bronzové medaile. „Na letošní ročník se bude dlouho vzpomínat. Splnili jsme předsezónní cíle a získali ligový bronz pro brněnský basketbal po patnácti letech. Ten byl skvělou odměnou všem příznivcům klubu a zároveň dobrým základem pro roky následující. Postup na závěrečné Final Four Severoevropské ligy a zisk třetího místa vnímám jako velký úspěch našeho klubu. Sezona byla sice velmi náročná a všichni v klubu jsme unavení, ale tím nejpříjemnějším způsobem,“ uvedl s úsměvem Růžička.

Majitelé Basketu měli o prodloužení spolupráce s hlavním trenérem velký zájem. „S trenérem Růžičkou pracujeme poslední dva roky, předtím jsem ho vůbec neznal. Mužstvo pod jeho vedením zaznamenalo velký progres. Jsme stále v procesu, který jsme začali před dvěma lety a chceme v něm pokračovat. Je zcela přirozené, že kouč, jenž zahájil tuto úspěšnou cestu zpět na přední příčky tabulky bude také tím, kdo v ní bude pokračovat.“ uvedl izraelský spolumajitel Yedidia Rapaport.

Růžička se s vedením klubu shodl i na ambicích pro příští sezónu. „Cíle budou neměnné. Stále být štikou ligy a snažit se dělat fanouškům radost jak hrou, tak i výsledky. Zároveň chceme zapojit co nejvíce českých hráčů a odchovanců klubu,“ dodal kouč.