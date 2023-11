Kdyby takové kousky předváděli na hřišti fotbalisté, nejspíš by do ochozů českých stadionů zavítalo mnohem víc nadšených diváků. Ovšem freestyle fotbal je trochu jiná disciplína. Do Brna se po pěti letech vrátilo mistrovství České a Slovenské republiky v tomto stále ještě mladém odvětví.

Brno hostilo mistrovství České a Slovenské republiky ve freestyle fotbale. Marek Hrabovský a takzvané upper body triky. | Foto: se svolením Daniela Kománka

Freestyle fotbal spojuje cit pro míč s prvky akrobacie v triky na hlavě, vestoje či vsedě a vleže. Hráči se v souboji jeden na jednoho střídají po třiceti sekundách a takzvaný battle končí po třech minutách, kdy porota rozhodne o vítězi.

V prostorách Tanečního studia Stolárna předvádělo to nejlepší ze svého umění šestnáct nejlepších freestyle fotbalistů z obou zemí a mužské finále proti sobě svedlo dva kamarády z jižní Moravy. Marka Hrabovského z Letonic a Daniela Kománka z Drnovic u Vyškova. „Jsem nesmírně vděčný za to, že můžeme finálový battle sdílet spolu. To je přesně ten důvod, proč celé roky usilovně trénujeme,“ radoval se Kománek.

Jasný favorit byl však jeho soupeř, Hrabovský uspěl ve všech čtyřech předešlých vzájemných střetnutích. Svou roli potvrdil a v devatenácti letech získal první mistrovský titul. „Po kvalifikaci jsem skončil na prvním místě a postupně si probojoval cestu až do finále. Právě tam se přes rychlý program dostavily pocity únavy a vyčerpání, kdy jsem chyboval u poměrně jednoduchých triků a měl smíšené pocity z mého vystoupení. I tak se mi ale zde podařilo pár těžkých triků, které jsem si do finále schovával. Díky tomu jsem ve velmi těsném finále získal první titul mistra České republiky a splnil si asi můj největší sen, který jsem měl už od dob, co jsem začínal. Je to pro mě všechno jedna velká motivace a těším se na příští rok,“ rozplýval se Hrabovský.

Zdroj: Youtube

S Kománkem přitom spolu začínali na základní škole. „Velké díky patří Danovi Kománkovi, kamarádovi, se kterým jsem ve freestylu v podstatě vyrostl, a také mému rivalovi ve finále, který celou akci zorganizoval,“ doplnil Hrabovský.

Třetí příčku v českém šampionátu obsadil Adam Křížek. Slovenský titul vybojovala Mária Huritová před Samuelem Sopkem a třetí Lucií Kevickou, mistryní světa z roku 2012.

Porotu tvořili světově uznávaní freestyle fotbalisté – Daniel Pražák, Petr Karásek a Nino Gojda. „Jak rychle roste světová scéna, tak si dovolím říct, úměrně roste i ta česká, protože některé kousky už měly rozhodně světovou úroveň. Jsem rád, že se komunita pomalu rozvíjí a viděl jsem zde i nové tváře,“ ocenil úroveň domácího šampionátu hlavního porotce Pražák, mistr světa v kategorii Sick 3 z roku 2021.