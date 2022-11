Svěřenky trenérky Marcely Krämerové držely s favorizovaným soupeřem krok v první půli, kterou prohrály jen o tři body 39:42. „Hodnotí se mi to strašně těžce. Nejsme ochotny se o to porvat, když nám někdo rány rozdává. Co stačí na naší ligu, nestačí na EuroCup,“ hodnotila nevydařené utkání trenérka Krämerová.