OBRAZEM: Rekord pokořen. Mikulášský duel Basketu sledovaly stovky dětí

Zatímco v prvním vzájemném klání v Angers brněnské basketbalistky držely se soupeřem krok aspoň poločas, tentokrát pouze čtvrtinu. I když jim vstup do utkání nevyšel, po první části hry prohrávaly jen o šest bodů.

Angers ale panovalo od druhé čtvrtiny a postupem času vedlo o téměř čtyřicet bodů. „Do poločasu jsme měly čtrnáct ztrát, to je obrovské číslo. Ony musely, my mohly. Neměly jsme jim to dát tak zadarmo. Bály jsme se, neútočily do koše, pořád jsme hledaly lepší pozice, i když tam nebyly,“ jmenovala příčiny prohry Karolína Fadrhsonová, s deseti body nejproduktivnější hráčka KP.

Podzim Zbrojovky podle expertů: Klobouk dolů před útokem, obrana žádá posily

Ačkoliv Brňanky prohrály s Angers takřka totožným rozdílem jako v první vzájemné partii, tentokrát na rozdíl od předešlého klání Francouzky kontrolovaly vedení prakticky od začáku do konce. „Jsem hrdá na náš tým. Byl rozhodně vidět rozdíl mezi naším prvním a druhým zápasem. Jde vidět, jak se zlepšujeme," pochvalovala si slovenská reprezentantka ve službách Angers Ivana Jakubcová.

Domácí basketbalistky odvrátily debakl v závěrečné čtvrtině, kterou vyhrály 16:13. „Musíme se naučit hrát víc v klidu, poslouchat trenérku. Nedělat si, co se nám chce,“ burcovala Fadrhonsová.

Brňanky budou zlepšení potřebovat. Už v sobotu se od půl čtvrté odpoledne doma utkají s hegemonem české ligy USK Praha, příští středu je čeká závěrečné skupinové klání EuroCupu proti favoritovi z francouzského Charleville, na jehož palubovce prohrály v prvním vzájemném klání o víc jak sedmdesát bodů.

Přitom právě jej musí porazit, aby si zachovaly reálnou naději na postup do play-off. „Pro nás je pozitivní, že ta intenzita, jakou nám teď předvedly Francouzky, už snad nemůže být větší. Musíme proměňovat šance a nepřecházet pozice,“ dodal Nevrlý.

KP Brno - Angers 44:68

Čtvrtiny: 15:21, 7:19, 6:15, 16:13.

Nejvíc bodů KP Brno: 10 – Fadrhonsová, 7 – Dudáčková, 6 – A. Kopecká, Pelanderová.

Nejvíc bodů Angers: 16 – Petersonová, 10 – Cornelie – Sigmundová, Fofanová.

KP Brno: E. Kopecká, A. Kopecká, Hynková, Galíčková, Zítková – Vlčková, Fadrhonsová, Šotolová, Světlíková.