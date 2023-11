Původní zpravodajství z Turecka - Na nohou, s popěvkem i bouřlivým jásotem domácího publika končil vyhrocený basketbalový duel eurocupové skupiny H mezi Antalyií a hostujícím KP TANY Brno. Mírný favorit z Turecka vyhrál v napjatém závěru 79:77 zejména díky svým dvěma americkým esům Aishy Sheppardové a Kelsey Boneové, které zaznamenaly jedenatřicet a sedmadvacet bodů.

Královopolské basketbalistky (v zeleném) v napínavém eurocupovém utkání padly, v Antalyi prohrály 77:79. | Foto: FIBA

V tabulce skupiny H klesly Královopolanky na třetí příčku právě za svého středečního soupeře. „Byl to hodně náročný zápas, první poločas jsme měly lepší, padlo nám toho hodně za tři body, což nás udrželo nad vodou. Ve druhé půli to nevycházelo. Hrají tam v podstatě jenom dvě Američanky, a my jsme je nedokázaly eliminovat, mají neskutečnou sílu pod košem. Zápas byl náročný i kvůli atmosféře. Není úplně fér od domácích fanoušků pískat při našich šestkách, na to nejsme z české ligy zvyklé. Docela nás rozhodili. Doma dáme Antalyi o dvacet," burcovala královopolská pivotka Anežka Kopecká.

Právě třiadvacetiletá brněnská opora dostala nevděčný úkol uhlídat hlavní hvězdu soupeře a jednu z nejproduktivnějších hráček EuroCupu Boneovou vysokou 193 centimetrů. Když nebyla na palubovce, domácí tým působil bezradně. „Asi jsem se nikdy s takovou basketbalistkou nesetkala. Snažily jsme se, občas ji zdvojily, ale její síla je fakt neskutečná, takže jsme neměly moc šance," přemítala Kopecká.

Basketbalistky Žabin si sáhly až na dno svých sil, Francouzky ale i tak přemohly

Královopolanky v prostorné aréně v Antalyi rozehrály zápas nadějně a v půli vedly o devět bodů, po změně stran se skóre přelévalo ze strany na stranu až do infarktového závěru, v němž domácí hráčky rozhodly trojkou, která spustila euforii a oslavy. „Těžko holkám něco vyčítat, myslím, že odvedly absolutní maximum. Nejsme tým, který si nezasloužil vyhrát, ale míň šťastný. Mně nevadilo, když domácí fanoušci pískali při našich šestkách. Nebylo tam od nich nic vulgárního, nic proti tomu nemám. Od toho jde o domácí prostředí, aby pomohlo svému týmu, což se taky stalo," nabídl pohled asistent brněnské trenérky Jakub Gazda.

Královopolanky přes druhou těsnou prohru ve skupině zůstávají po třech duelech s pozitivním skóre 212:208 v reálné hře o premiérový postup do play-off EuroCupu. „Bavili jsme se s holkama, že nás mrzí prohra v takovém zápase, ale pro postupovou matematiku to není špatný výsledek, pokud favorizované Bourges odehraje ve skupině všechno, jak se předpokládá," poznamenal Gazda.

Antalya - KP Brno 79:77

Čtvrtiny: 17:27, 19:18, 18:13, 25:19.

Rozhodčí: Kapitany (Maď.), Miletič (Chorv.), Karpanos (Řec.).

Nejvíc bodů Antalya: Sheppardová – 31, Boneová – 27, Ozdemirová – 11.

Nejvíc bodů KP TANY Brno: Galíčková – 20, Svatoňová – 11, Dudáčková, Hynkováa A. Kopecká – všechny 10.