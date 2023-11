Turecká Antalya – pro mnohé české turisty středomořský ráj, ve kterém slunce pálí i na konci října. Basketbalistky KP TANY Brno ale v úterý do metropole se skoro milionem a půl obyvatel nepřiletěly do tropických teplot za vodními radovánkami, ale k důležité basketbalové bitvě.

Basketbalistky KP TANY Brno (na snímku v bílozelených dresech) minulý týden ve druhém utkání EuroCupu trápily favorita z Bourges, nyní je čeká turecká Antalya. | Foto: FIBA

Ve středu od pěti hodin odpoledne našeho času tam totiž sehrají duel skupiny H v EuroCupu proti domácímu týmu, jehož vítěz se přiblíží k posunu do play-off. KP je v tabulce o skóre druhé právě před tureckým sokem.

„Bude to hodně fyzický zápas. Antalya hraje v šesti hráčkách, měly bychom se ji pokusit uběhat, aby její opory nebyly tak přesné. Turecká liga je hodně kvalitní, ale chceme vyhrát,“ pravila jedna z hlavních opor brněnského celku Kateřina Galíčková o soupeřkách, které se opírají o dvě Američanky.

Mladý královopolský celek sice aktuálně žádné zahraniční eso nemá, ale zatím si vystačí jen s českými hráčkami. „S holkama si hodně rozumíme i mimo kurt. Jak jsme mladší, tak máme spoustu společného a dokážeme se bavit i mimo basketbal,“ pochvaluje si atmosféru v týmu Galíčková.

Náladu v brněnském týmu ještě pozvedla úvodní dvě eurocupová vystoupení, nejprve přesvědčivá výhra 76:59 na palubovce lucemburského Grengewaldu a minulý čtvrtek důstojná porážka 59:70 s francouzským favoritem soutěže Bourges. „ Určitě nám to pomohlo a myslím, že máme velkou šanci zabojovat o postup, chtěly bychom se porvat o posun ze druhého místa. K tomu by nám výhra v Antalyi dost pomohla. Jsem ráda, že podle ohlasů ostatních hrajeme i hezký basketbal,“ shrnuje třiadvacetiletá královopolská křídelnice.

Komplikací je pro Brňanky namáhavý program s cestováním, vždyť i do Antalye se přesouvaly skoro půl dne. „Upřímně řečeno jsme cítily únavu už v nedělním zápase proti Ostravě (KP vyhrálo ligový souboj 72:59 – pozn. red.) Jsem teď trochu nemocná, jak je říjen a řádí různé chřipky a nemoci. Je náročné hrát po sobě se Žabinami a Bourges a teď letět do do Turecka,“ přiznává Galíčková.