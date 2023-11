V úvodním utkání druhého kvalifikačního turnaje Ligy mistrů vydolovaly alespoň set, ve druhém zápase už však ani na dílčí úspěch královopolské volejbalistky nedosáhly. Ve středu podlehly belgickému týmu Asterix Avo Beveren jasně 0:3 na sety a jejich šance na postup do hlavní fáze nejprestižnější evropské soutěže tak klesly na nulu.

Královopolské volejbalistky (v zeleném) podlehly v kvalifikačním turnaji Ligy mistrů i belgickému Beverenu. | Foto: KP Brno

Belgické mistryně v úterý zvládly pětisetovou bitvu s chorvatským družstvem Mladost Zagreb, proti Královopolankám měly o dost jednodušší práci. Brňanky padly za pětašedesát minut. „Zápas se určitě nevyvíjel podle našich představ, soupeř nás předčil úplně ve všem. Ať už kvůli únavě nebo vnitřnímu rozpoložení jsme se poměrně brzy vzdali jak v jednotlivých sadách, tak v celém utkání,“ popsal královopolský kouč Erik Nezhoda.

KP jednotlivá dějství prohrálo postupně 11:25, 14:25 a 17:25, ve všech sadách zaostávalo téměř od úvodu. „Belgický tým nám ukázal jednu z možných cest, jak má vypadat moderní volejbal, a je jenom na nás, jestli se z toho dokážeme přiučit,“ podotkl Nezhoda.

Beveren těžil především z přesného servisu, kterým brněnské hráčky dokázal zatlačit, Královu Poli nepomohly ani různé změny v sestavě. „Byla to pro nás velká volejbalová škola, každopádně bez ohledu na výsledek je to pro celý tým výborná zkušenost. Takový zápas ve „velkém“ volejbalu nám určitě hodně pomůže do budoucna, hrály jsme proti velmi kvalitnímu soupeři,“ ocenila Belgičanky smečařka KP Simona Jelínková.

Extraligové mistryně čeká v Rumunsku ještě závěrečný zápas, kterým uzavřou kvalifikační skupinu. Ve čtvrtek vyzvou chorvatský Záhřeb, utkání startuje ve tři hodiny odpoledne. „Věřím, že po výprasku od Beverenu se nebudeme chtít rozloučit s turnajem podobně špatným výsledkem,“ doplnil Nezhoda.

Druhý kvalifikační turnaj volejbalové Ligy mistrů v Rumunsku

KP Brno - Asterix Avo Beveren 0:3 na sety

Sety: 11:25, 14:25, 17:25.

Rozhodčí: Jokelainen (Fin.), Akdemir (Tur.).

Sestava a body Brna: Pelikánová, Kuníková 5, Körmendyová 5, Jelínková 5, Pavlíková, Hrušecká 7, libera Lea Gronichová/Šmardová - Křižanovská, Prchalová 2, Zapletalová, Chlupová.