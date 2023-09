Žádná z opor v létě neopustila královopolské basketbalistky, právě naopak pátý celek uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže doplnila hned trojice posil. Zajímavé změny nastaly v realizačním týmu, kde na postu kondičního trenéra Michala Pogányho vystřídala Lenka Šoukalová, která ještě v minulé sezoně hrála za Žabiny. Pozici asistenta trenérky pak obsadil Jakub Gazda, který také opustil rivalky KP TANY. „Určitě jsme posílily,“ hlásí koučka Marcela Krämerová před domácím přípravným turnajem Jersey Cup, který o víkendu hostí brněnská hala ve Vodově ulici.

Trenérka Marcela Krämerová povede královopolské basketbalistky do druhé sezony. | Foto: KP TANY Brno

Přivedly jste do kádru dvě nové české hráčky – Lucii Svatoňovou a Michaelu Vondráčkovou. Co si od nich slibujete?

Míša bude obrovským přínosem jako zkušený harcovník, známe se spolu z reprezentace do dvaceti let. Bylo jen na ní se rozhodnout, jestli k nám chce jít, nebo ne. Elmič, jak říkáme Svatoňové, jsem trénovala ve Slovance a taky už potřebovala změnu. Měla i nějaké další nabídky, proto jsme velice rády, že se rozhodla pro nás.

Jersey Cup 2023

Kdy: pátek až neděle.

Kde: hala ve Vodově ulici.

Zápasy domácího celku: pátek v 17.00 KP TANY Brno - Ružomberok, neděle v 14.45 KP TANY Brno - Ostrava.

Ve všech kategoriích se turnaje dohromady zúčastní 14 klubů.

Jako poslední posilu jste představily Američanku Madison Caroline Wolfovou, jak se vám zatím jeví?

U Wolfové ještě uvidíme, chtěly jsme ji už minulý rok, ale tehdy to nedopadlo. Je to pro ni změna země, prostředí, trenérů a všeho dalšího, z bývalých zkušeností už vím, že je třeba jí dát delší čas. Zatím se jeví jako takový introvert.

Jak nové hráčky zapadly do kádru?

Myslím si, že zapadly skvěle. Jsou to hráčky, které velice dobře znám. Loni se nám povedlo udělat v kabině dobrou chemii, takže už si dáváme pozor, při vybírání posil přemýšlíme i nad jejich lidskou stránkou. Všechny holky trénují velice slušně, sedlo si to tak, jak má.

Družstvo neopustila žádná z opor, je tedy silnější než v minulé sezoně?

Určitě si myslím, že jsme posílily, zatím je ale těžké říct, jak to bude vypadat. I v minulé sezoně jsme hrály velice slušně a všechny jsme překvapily, bohužel na závěr nás potkala řada zranění. Podle toho jsme i vybíraly nové holky, aby se nám to už nestalo, máme nyní hned několik hráček, které zvládnou víc pozic.

Analyzovaly jste nějak závěr uplynulého ročníku, ve kterém se vám najednou nakupilo zranění hned několika důležitých hráček?

Podle mě to byla jedna neskutečně blbá náhoda. Trošičku jsme i měly vztek, protože na začátku minulého ročníku nás rozhodčí upozorňovali, že střelkyně budou víc chráněné a bránící hráčky si musí dát větší pozor na své nohy. Zrovna u Šoty (rozehrávačky Karolíny Šotolové - pozn. red.) ale z těchto situací vznikla dvě zranění, proto máme trochu těžká srdce směrem k sudím, protože to ani neodpískali. To je za mě kaňka.

V pátek a v neděli vás čekají dva zápasy v domácím přípravném turnaji Jersey Cup, jak k nim přistoupíte?

Chybí nám ještě tři hráčky ze sestavy, protože jsou s reprezentací v trojkovém basketbalu. Na jednu stranu jsme na ně pyšné, na druhou je to pro nás zásah do přípravy. Máme teď tady ale širší kádr, takže protočíme i víc hráček, pro které to třeba bude motivace, protože se můžou předvést. Každý přípravný zápase je dobrý, musíme si v něm najít svou podstatu a pak nás může obohatit.

Realizační tým opustil kondiční kouč Pogány, kterého nahradila Šoukalová. Je to důležitá změna?

Je to zásah, ale vlastně ve všem pozitivní. Šouky je strašně šikovná holka, která chtěla dostat prostor a nyní ho má. Vystudovala vysokou školu v oboru kondičního tréninku, víme, co umí. Navíc ji podpořil Kuba (asistent trenérky Jakub Gazda - pozn. red.), který ji znal. Pokud bude vše klapat, tak má Královo Pole na několik let vyřešený post kondičního trenéra.

Máte nového asistenta, když Gazda po dlouhé době opustil Žabiny a přesunul se do KP. Co je pro vás díky jeho příchodu nového?

Byla jsem zvyklá, že jsem víceméně dělala všechno sama, protože můj asistent (Jakub Nevrlý – pozn. red.) byl ve škole a učil, kvůli čemuž občas nestíhal. Kuba to všechno strašně rozjel, je tak rychlý, že kolikrát ani vůbec nestíhám. (směje se) Třeba přijdu s nějakou myšlenkou, on se rozjede a pak se v tom ani neorientuju. Jsem za něj hrozně vděčná, protože už trénuju nějakou dobu a člověk se po chvíli tak nějak zakonzervuje. Kuba teď přinesl nové věci a i já se můžu něčemu novému přiučit.

Opět vás čeká EuroCup, kde se v základní skupině utkáte s francouzským Bourges, lucemburským Grengewaldem a soupeřem z předkola. Je to lepší los než loni?

Určitě ano, protože minulý rok jsme měly ve skupině hned dva týmy z Francie a když jsme viděly jejich hráčky, které vypadaly jak stožáry, tak jsme hned tušily, že to bude hodně těžké. Navíc jejich zázemí bylo neskutečné, hodinu před zápasem byla narvaná hala, zápas pak byla taková show, kterou některé z nás do té doby nezažily. Nyní by to mělo být schůdnější, pro naše české holky to opět bude skvělé sbírání zkušeností, protože tým je stále dost mladý.

Zkušenosti už Královo Pole sbíralo v EuroCupu minulou sezonu, bude z toho nyní těžit?

Kádr se rozhodně oťukal, každý zápas je pro holky novou zkušeností. Myslím si ale, že tato mladá generace vše vnímá trochu jinak, už se z ničeho tak nepokaká, jako když jsem byla třeba já v podobném věku a ze všeho jsem měla stres. Ke každému utkání holky přistupovaly, jak nejlíp uměly, a zase do toho půjdou, protože svým způsobem je pocta hrát EuroCup.