„Reálně můžeme při shodě výsledků ostatních zápasů postoupit, když vyhrajeme o dvacet nebo třicet bodů. Nechci ale předjímat, budu rád za každou výhru,“ uvedl kouč KP Dušan Medvecký.

Jeho svěřenky si ještě dělají zálusk na postup ze třetího místa, z něhož proniknou dál čtyři nejlepší třetí týmy ve skupinách. V neprospěch KP hraje skóre záporné o sedmdesát bodů, při vysoké výhře a shodě výsledků ale může poprvé v klubové historii postoupit mezi dvaatřicet nejlepších celků EuroCupu. „Musíme zabrat a vyhrát co největším bodovým rozdílem. Doufám ale, že holky moc nečtou, jak výrazně musíme vyhrát. Nesmíme to moc řešit a hrát zodpovědně,“ zmínila jedna z hlavních opor týmu Kateřina Zohnová.

Sedmatřicetiletá křídelnice se vrátila do sestavy po nemoci ve čtvrtek proti Villeneuve, když Brňanky s favoritem eurocupové skupiny padly 45:71.

V nedělním duelu se Slavií pak k výhře 74:57 přispěla šesti trojkami a celkem dvaadvaceti body. „Jsem trochu překvapená, že mi to tam tak napadalo, protože je těžké se vracet po takové pauze kvůli nemocem. Cítím rezervu hlavně po fyzické stránce. Nejprv jsem měla nějakou bakterii pneumonii v plících, takže jsem nemohla přeběhnout ze strany na stranu. To jsem začala řešit a když to vypadalo líp, chytila jsem zase něco jiného a byla mimo hru,“ popsala své trable Zohnová.

Po jejím návratu nastoupí KP v kompletním složení, naproti tomu islandský outsider bude znovu postrádat svou největší hvězdu Helenu Sverrisdótirrovou.

První vzájemný souboj mezi Haukarem a KP na konci října skončil na Islandu výhrou Brňanek 80:61. „Pokud jde o Islanďanky, tak můžeme čekat jejich hrr běhání nahoru dolů, trochu na náhodu, ale tvrdě brání. Snad vyhrajeme a pokud postoupíme z těžké skupiny, tak to bude třešnička na dortu. Důležité bylo pro mladé hráčky sbírání zkušeností,“ poznamenal Medvecký.

KP doufá v naplnění maximální možné kapacity tisíci diváků, vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek poputuje Fakultní nemocnici v Bohunicích. KP podpoří i slavný herec Bolek Polívka.

Žabiny zakončí skupinu ve čtvrtek na palubovce německého Kelternu.