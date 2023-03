V létě omladily kádr, do nové sezony vyrazily bez velkých jmen a s novou trenérkou Marcelou Krämerovou. A možná pozitivně překvapily i samy sebe. Královopolské basketbalistky zakončily základní ligovou část na třetím místě a ve čtvrtfinálové sérii, která startuje už v sobotu, vyzvou Hradec Králové.

Královopolské basketbalistky (v bílém) zakončily základní část výhrou nad Hradcem Králové 85:73. Na stejného soupeře narazí i ve čtvrtfinále play-off. | Foto: KP Brno/Bohuslav Stloukal

Jen čtyři prohry v osmnácti utkáních. Taková byla bilance Králova Pole v základní části, ve které skončilo o jedinou porážku za městskými rivalkami ze Žabin. „Za mě se základní částí panuje spokojenost. Když je člověk pozvaný, že má pracovat s mladým týmem, tak máte trochu obavy. Je to už jiná generace, nevíte, co vás čeká. Ale tým je tady úžasný, holky strašně chtějí. Občas si zafrflají, ale nakonec vždy vše udělají tak, jak mají,“ hodnotila Krämerová.

Mladý tým navíc dokázal zvládat i dramatické koncovky utkání, nepoložil jej ani nabitý podzimní program spojený s účastí v EuroCupu. „Za mě je úžasná věc, že jsme v lize skončily na třetím místě. Kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, ať si vsadím, že budeme třetí, tak by se mi do toho nechtělo, do popředí se cpalo hodně ambiciózních týmů. Teď už to jen doklepnout v té nejdůležitější části,“ předsevzala si koučka.

Houževnatý boj

I přes dobré umístění ale KP v play-off narazí na silného soupeře – šestý Hradec Králové. Tedy tým, který v minulé sezoně nedal brněnskému celku šanci v boji o bronz a vyprovodil jej ve třech zápasech. „Očekávám houževnatý boj. Hradec má také tým plný mladých hráček, které mají tah do koše, chtějí vyhrávat. Asi nečekaly, že skončí takhle nízko, ale měly několik zranění. Postupně se dávají do kupy a budou kousat, aby zachránily situaci,“ tušila Krämerová.

Oproti minulému ročníku ale Brňanky mají podstatnou výhodu. Sérii načnou v sobotu od půl páté odpoledne domácím utkáním, i případný pátý rozhodující zápas by sehrály před svými fanoušky. „S tímto soupeřem je výhoda domácího prostředí poměrně fatální. V Hradci se nehraje dobře, doma umí zahrát. Že jsme tam v základní části vyhrály, bylo skvělé, strašně jsme chtěly. Dokázaly jsme jej v sezoně už porazit dvakrát, to může hrát v náš prospěch,“ podotkla královopolská kapitánka Eva Kopecká.

Před startem rozhodující části sezony si Královo Pole nechce vytyčit přesné cíle. Raději plánuje jít krok za krokem. „Záměrně jsme si před sezonou nějaké cíle nenastavili, abychom náš mladý kolektiv nedostali pod nějakou deku. Složení týmu bylo trochu risk, ale zatím se to vyplatilo. Nechtěli jsme ale tlačit na sílu, že musíme nějak skončit. Spíš máme nějaké přání,“ nastínil generální manažer klubu Richard Foltýn.

Třetí místo po základní části je pro KP důležité i z dalšího důvodu. Brněnský tým má totiž jistotu, že se v případném semifinále vyhne USK Praha, tedy celku, který v českých podmínkách nemá konkurenci. „Každý ví, že USK je jiný level, který dokáže porážet i euroligové soupeře o čtyřicet bodů. Jsou úplně jinde, přední české celky si z toho nemůžou dělat hlavu. Mám stříbrnou medaili z ligy a člověk výhru v semifinále slaví jako zisk zlata,“ popsala Kopecká.

Obavy z marodky

Podstatným faktorem bude i zdravotní stav Brňanek. Dlouho se jim vážnější zranění vyhýbala, před Federálním pohárem, který se uskutečnil minulý týden, ale hned několik hráček vypadlo ze sestavy. S berlemi skončily Ludmila Dudáčková a Karolína Šotolová, Karolína Fadrhonsová zase musela brát antibiotika. Dominica Hynková pak měla problémy s kolenem.

I proto Královo Pole do semifinále Federálního poháru vyslalo družstvo složené z rezervního týmu a nižších soutěží, aby hlavní opory mohly regenerovat. Zdravotní stav některých hráček je ale i před startem ligového play-off otázkou. „Povedla se nám jedna úžasná věc, i když nám někdo vypadl ze zdravotních důvodů, tak holky ukázaly, že se nesesype celý tým. Musíme bojovat,“ dodala Krämerová.