První posilu před novou sezonou hlásí Královo Pole. Pátý tým uplynulého ročníku Ženské basketbalové ligy doplní česká juniorská reprezentantka Lucie Svatoňová, která v Brně podepsala víceletý kontrakt. „Pro KP jsem se rozhodla, protože se mi líbí koncept klubu dávat prostor mladým českým hráčkám. Moc se těším na nové spoluhráčky,“ podotkla Svatoňová.

Basketbalistka Lucie Svatoňová přestupuje ze Slovanky do Králova Pole. | Foto: ČBF

Devatenáctiletá basketbalistka je odchovankou Slovanky, v celku z Mladé Boleslavi se dříve setkala i s Marcelou Krämerovou, která aktuálně trénuje Královo Pole. „Jsem ráda, že se nám podařilo přestup dohodnout. Lucka je jako nadějná univerzální hráčka velice vhodná alternativa do našeho mladého kolektivu. Očekáváme od ní, že se u nás bude nadále zlepšovat a pomůže nám v bojích o co nejlepší umístění,“ popsala koučka.

Ve Slovance Svatoňová alternovala na pozici rozehrávačky a křídelnice, aktuálně se připravuje s reprezentací do dvaceti let na blížící se mistrovství Evropy, které na přelomu července a srpna hostí Litva. „Trenérka Krämerová mě trénovala už ve Slovance a nový královopolský asistent zase v mládežnických reprezentačních výběrech, takže tak nějak tuším, co od vzájemné spolupráce můžu očekávat,“ dodala 183 centimetry vysoká hráčka.

VIDEO: Šílená kulisa. Žákovské utkání Ratíškovic s Břeclaví zkazily nadávky

Ta v mládežnických kategoriích zvládla získat kompletní sady medailí z republikových mistrovství, letos významnou měrou dopomohla Slovance k historickému třetímu místu v českém poháru.

V Králově Poli se zapojí do srpnové kondiční přípravy. „Příchodem Lucie jsme koncepčně doplnili a zkvalitnili náš současný kádr, který v rámci základní rotace zůstává téměř pohromadě. Nyní řešíme posílení stěžejní podkošové pozice a zapojení mladých odchovanek do širší rotace. Tím by měl být tým pro nový ročník téměř hotový,“ nastínil jednatel KP Richard Foltýn.