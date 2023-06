Skládají tým převážně z českých hráček, nyní do něj ale přidaly zámořskou posilu. Královopolské basketbalistky doplnila Američanka Madison Caroline Wolfová, která už si stihla vyzkoušet angažmá v Evropě, USA i na Novém Zélandu. „O městě, kolektivu i královopolských fanoušcích mám jenom samé pozitivní informace,“ říká šestadvacetiletá pivotka.

Šestadvacetiletá Američanka Madison Caroline Wolfová je novou posilou královopolských basketbalistek. | Foto: Green Bay Athletics

V Brně by se 190 centimetrů vysoká basketbalistka měla zapojit už do srpnové přípravy. „O Madison jsme měli zájem už minulou sezonu, takže jsem moc rád, že to tentokrát vyšlo. Celkem brzy jsme tím vyřešili obvyklý podkošový rébus a tým je pro příští sezonu už v předstihu kompletní,“ těší jednatele KP Richarda Foltýna.

Pro rodačku z Wisconsinu nepůjde o premiéru v české nejvyšší soutěži, v roce 2021 totiž nastoupila do devíti utkání Ženské basketbalové ligy v trutnovském dresu. S průměrem 11,6 doskoku na zápas se stala nejlépe doskakující hráčkou soutěže. „Na návrat do české nejvyšší ligy se velice těším a do Brna obzvlášť. Doufám ve vydařenou sezonu nejenom v domácí soutěži, ale i v evropských pohárech,“ dodává Wolfová.

Ta s basketbalem začala už v osmi letech, v období 2015 až 2020 nastupovala za univerzitní tým Green Bay. Poté se přesunula do Evropy, kde nosila dres německého TSV Towers Speyer a Trutnova. „Hráček, které jsou ochotné se rvát a bojovat zejména pod košem, je všeobecně málo. Madison se nám tedy hodí nejen na pozici pět, ale dobře zapadá i do celkové koncepce,“ hodnotí královopolská koučka Marcela Krämerová.

