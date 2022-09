Vedení klubu snížilo rozpočet A týmu i kvůli tomu, aby nemuselo mládeži zdražovat členské příspěvky. „I když by si situace žádala zvýšit členské příspěvky, řekli jsme si, že radši ušetříme i v A týmu. Rodiny s dětmi taky zasáhne zdražování energií a proto nám nepřišlo adekvátní příspěvky navyšovat," vysvětlil Foltýn.

KP Brno má vedle A družstva žen i čtrnáct mládežnických týmů, jejichž provoz už nyní stojí víc. „Pociťujeme navyšování cen, ať už jde o hromadné stravování, ubytování na zápasech nebo sportovní haly," poznamenal manažer brněnského klubu.

Dobrou zprávou je, že partneři ani ve složité situace KP Brno neopouštějí. „Je to nicméně pořád těžší a těžší. Neodešel jediný partner, ale někteří už dřív snížili plnění. Jedni kvůli koronaviru, jiné zasáhla válka na Ukrajině, protože byli orientovaní na ruský trh. Celkově od sponzorů nemáme takovou sumu, jakou bychom si představovali. Dlouhodobě jako spousta klubů hledáme generálního partnera," přiznal Foltýn.

Za poslední roky řeší už několikátou svízelnou situaci. Nejprve profesionální sport negativně ovlivňovala pandemie koronaviru, od února tohoto roku válka na Ukrajině a nyní situace kolem energií. „Kdyby nám, podobně jako jiným klubům, nepomohlo na přelomu tohoto roku město Brno, byly by naše problémy daleko větší, některé kluby by asi skončily. Městu patří velký dík za pomoc," zdůraznil první muž basketbalového KP Brno.

Na novou složitou sezonu je tedy připravený, na rozdíl od předcházejících ale tentokrát nedává konkrétní výkonnostní cíle, které má A tým splnit. „Budu spokojený, když poroste výkonnost mladých hráček, k čemuž u nás mají výborné podmínky. Angažovali jsme k týmu trenérku Marcelu Krämerovou, která umí s mladými hráčkami pracovat," poznamenal Foltýn, jehož udivuje počínání některých konkurenčních celků na přestupovém trhu. „Až se divím, že týmy, které i v klidných ekonomických dobách hrály s domácími hráčkami a odchovankyněmi, teď přivedly cizinky. Třeba Slovanka má trenéra z Bosny a další čtyři zahraniční hráčky. My se vydali jiným směrem a uvidíme, na co to bude stačit," dodal Foltýn.

Domácí soutěž zahájí basketbalistky KP v pátek 30. září domácím soubojem s Chomutovem, do EuroCupu vstoupí domácím soubojem s chorvatským Dubrovníkem 27. října.