Šestnáct let trvalo hráčkám KP, než opět mohly pozvednout cenu pro vítězky domácího poháru. Minulý rok ale dlouhou sérii uťaly a přemožitelky nenašly ani letos. „Hlavně bylo důležité zápas ustát a naše družstvo to umí dlouhodobě. Je to ještě i odkaz minulé sezony, moc se jim v tomto ohledu do toho nepletu,“ popsal do kamery České televize královopolský kouč Erik Nezhoda.