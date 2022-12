Brněnský klub obsadil ve skupině třetí příčku a vinou horšího skóre se nedostal mezi čtyři postupující týmy ze třetích míst do play-off. „Do zápasu jsme dobře vstoupili, drželi jsme se soupeřem krok, ale pak přišla rozhodující šňůra deseti bodů, kdy francouzský tým odskočil. Do té doby jsme ho trápili, dařila se nám i střelba z dálky. Pak ale soupeř ukázal sílu pod košem, odkud dal třicet bodů a tímto rozdílem také vyhrál. S dvěma týmy z Francie je složité se kvalifikovat dál i ze třetího místa,“ pravil asistent trenérky KP Jakub Nevrlý.

Brňanky držely s francouzským favoritem, jemuž na jeho palubovce před měsícem podlehly o 74 bodů, krok v úvodních pěti minutách. Poté se Francouzky dostaly do trháku a po zbytek zápasu bez větších problémů kontrolovaly vedení.

„Byl to třetí těžký zápas v řadě (za poslední týden KP hrálo EuroCup proti Angers a ligový souboj s USK Praha - pozn. red.). Věděly jsme, do čeho proti silnému soupeři jdeme. Hraje vyspělý basket, hráčky jsou zkušené. Mají skvělé pivoty. V první čtvrtině jsme ještě držely krok, pak nás srazil výpadek. Myslím, že to bylo slušné utkání. Ve skupině jsme porazily toho, koho jsme porazit měly,“ prohlásila kapitánka brněnského výběru Eva Kopecká.

Královo Pole zakončilo skupinu s bilancí dvou výher nad chorvatským mistrem Dubrovníkem a čtyřech porážek proti francouzským favoritům Charleville, který skupinu vyhrál, a druhému Angers.

Brňanky si po náročné sérii duelů příliš neodpočinou. Už v sobotu od pěti hodin odpoledne je čeká ligový zápas na palubovce Slavie Praha, kterou koučuje jejich bývalý trenér Dušan Medvecký.

KP Brno v EuroCupu

27. října: KP Brno - Dubrovník 71:68

2. listopadu: Angers - KP Brno 89:64

9. listopadu: Charleville - KP Brno 120:46

16. listopadu: Dubrovník - KP Brno 55:58

7. prosince: KP Brno - Angers 44:68

14. prosince: KP Brno - Charleville 58:85



Tabulka skupiny L

1. Charleville 6 5 1 550:355 11

2. Angers 6 5 1 483:357 11

3. KP Brno 6 2 4 341:485 8

4. Dubrovnik 6 0 6 327:504 6