Vyhrály tak i šestý zápas v této sezoně. „Pro nás to bylo strašně těžké utkání, protože jsme v neděli nastoupily k velmi důležitému zápasu. Rozhodovaly trestné hody, které jsme netrefovaly ani my, ani ony. Potvrdila se nám ale jedna věc. Nemáme sice lídra, ale v každém utkání se nám někdo chytne. Tentokrát se nám neskutečně chytla Tereza Zítková, která nás držela nad vodou," vyzdvihla výkon sedmnáctibodové křídelnice trenérka KP Marcela Krämerová.

Její svěřenky byly v utkání favoritkami, ovšem nabuzené soupeřky držely s Brňankami celý zápas krok a několikrát se dostaly i do vedení. Špatně to s Královopolankami vypadalo sedm minut před koncem, kdy se Chorvatky dostaly do šestibodového vedení 61:55, přičemž domácí hráčky kupily jednoduché chyby. „Říkala jsem holkám, že se nic neděje, že je ještě kupa času. Řvu na hráčky a nedovolím, aby se lámaly. Povedlo se nám to otočit i teď i se Žabinami. Když to nevzdává trenér, nevzdávají to ani hráčky," přesvědčovala Krämerová.

Spisovatel Nesbo nadchl šampiona Ondru svými lezeckými dovednostmi

Na zmínený nepříznivý stav Královopolanky zareagovaly šňůrou devíti bodů a nakonec dokráčely k cenné výhře. „Říkaly jsme si, že to urveme, s ničím jiným jsme nepočítaly než s tím, že vyhrajeme. Máme skvělý kolektiv i v šatně. Hodně jsme si sedly," podotkla hrdinka čtvrteční partie Zítková.

Brněnské basketbalistky za sebou mají dvě cenné výhry, ale před sebou velmi namáhávé týdny. Hned v neděli od pěti hodin odpoledne je čeká ligový duel v Ostravě. V následujících třech týdnech poté odehrají v EuroCupu tři venkovní utkání v řadě.

Jako první se představí ve středu ve francouzském Angers, které v úvodním klání skupiny podlehlo rivalovi ze stejné soutěže Charleville 60:89. „Je super, že se nám podařilo vyhrát. Holkám řeknu, že je v pátek nechci vidět, ať zregenerujou a odpočinou si," dodala s úsměvem Krämerová.

KP Brno - Ragusa Dubrovník 71:68

Čtvrtiny: 20:15, 14:19, 18:18, 19:16.

Body KP Brno: 17 - Zítková, 12 - E. Kopecká, 10 - A. Kopecká, Pelanderová, Šotolová.

KP Brno: E.Kopecká, Malíková, Šotolová, A. Kopecká, Galíčková - Fadrhonsová, Dudáčková, Pelanderová, Hynková, Svetlíková.

Diváci: 800.