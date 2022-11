Takovou vítěznou šňůru brněnský klub zkraje sezony nepamatuje, nyní ji chce znovu přenést i na mezinárodní scénu. Ve středu od osmi hodin večer ovšem čeká KP přetěžká překážka, ve druhém klání EuroCupu se totiž představí na palubovce Angers z elitní francouzské ligy. „Je super, že si vyzkoušíme konfrontaci s takovým soupeřem. Je to měřítko a díky zápasům proti dobrým týmům se můžeme zlepšovat a poučit se z nich,“ uvedla jedna z letních akvizic klubu, reprezentantka Karolína Šotolová.

Ačkoliv proti KP stojí soupeř z elitní soutěže, není tým trenérky Marcely Krämerové bez šance. Angers prohrálo první utkání EuroCupu s Charleville 60:89 a nezvládlo ani vstup do nového ročníku francouzské ligy, když o víkendu prohrálo s Montpellierem, tedy celkem, s nímž Žabiny padly minulý týden v EuroCupu až v prodloužení. „Bude to těžké, hrají doma, ale jsou hratelné. Věřím, že když nám to sedne, můžeme uspět,“ pravila třiadvacetiletá rozehrávačka.

I kvůli vidině úspěchu vyrazily Královopolanky na utkání EuroCupu s dvoudenním předstihem, tedy už v pondělí. V minulosti bylo pravidlem, že brněnský tým se vydával na cesty jen den předem. „Jsem ráda že máme den navíc a můžeme si odpočinout a aklimatizovat se, protože v pondělí jsme vyrazily na cesty ve dvě odpoledne a do postele jsme se dostaly až o půlnoci. Bylo to náročné,“ líčila Šotolová.

Na ni a její spoluhráčky nyní čeká soupeř z jiného soudku než dosud. „Francouzská liga je nejlepší v Evropě a velice vyrovnaná. Dva roky jsem zde hrála, tak vím jaké jsou přednosti i fyzické dispozice hráček, my máme proti nim spíše modelky. Ale předchozí výhry nás naladily a soupeři nedáme nic zadarmo," upozornila trenérka KP Marcela Krämerová, která si ve Francii zahrála za Nice a Montpellier.

Zdroj: Václav Petrů

O zahraničním angažmá sní také Šotolová, která přestoupila do KP z Hradce Králové právě proto, že brněnský celek hraje EuroCup. „Beru to i jako možnost se zviditelnit a aby si mě všimli agenti ze zahraničí. Chci si zkusit hrát v zahraničí. Jsem moc ráda, že v KP můžu nastoupit k EuroCupu,“ dodala Šotolová.

Ve středu odehrají své druhé utkání v EuroCupu i basketbalistky Žabin, které se od osmi hodin večer představí na palubovce španělského San Sebastianu.