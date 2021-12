„Výhra v EuroCupu se počítá, ale chtěli jsme zvítězit větším rozdílem, abychom měli šanci na postup. Bohužel holky vstoupily do první čtvrtiny s energií, jako bychom hráli se Strakonicemi, při vší úctě k nim,“ narážel trenér KP na nezdařenou úvodní část, kterou ovládly Islanďanky 25:15.

Haukar zaskočil favorita především úspěšností trojek, v první čtvrtině jich nasázel pět. „Začaly jsme vlažně a až jsme se konečně zaměřily víc na obranu, otočilo se to,“ pravila kapitánka Eva Kopecká.

Brnu se povedlo otočit skóre zkraje třetí čtvrtiny, ovšem hostující basketbalistky držely naději na výhru až do závěru zápasu. To byl velký rozdíl oproti prvnímu vzájemnému souboji, který před měsícem na Islandu Brňanky vyhrály bez nervů 80:61. „Byly to dost odlišné zápasy. Haukar tentokrát začal tak jako my u něj úspěšnými trojkami, od nás tam byla patrná křeč,“ pravil Medvecký.

Nejproduktivnější brněnskou hráčkou na hřišti se stala Natalie Kucowská se šestnácti body, o tři méně zaznamenala Ludmila Dudáčková. Královopolanky zakončí eurocupovou skupinu L na třetím místě se ziskem osmi bodů. Do play-off druhé nejprestižnější basketbalové soutěže v Evropě postoupí čtyři nejlepší třetí týmy ze skupin, ale KP se skóre 332:395 obsadí nejspíš pátou nebo šestou pozici mezi třetími týmy.

O všem definitivně rozhodnou čtvrteční dohrávky skupin, mezi nimi i souboj Žabin v německém Kelternu, který startuje v půl sedmě večer. „Škoda, že se nám nepodařilo vyhrát první zápas s Tarbes (KP prohrálo na domácí palubovce 49:55 – pozn. red.). S dvěma výhrami jsme počítaly, chtěly jsme je uhrát, a musíme být spokojení, že se nám to povedlo, protože soupeřit s francouzskou ligou je strašně těžké, obzvlášť potom s Villeneuve,“ pravila Kopecká.

I podle Medveckého odpovídá konečné umístění rozložení sil ve skupině. „Uhráli jsme asi maximum možného,“ dodal kouč.

KP Brno - Haukar 60:53

Čtvrtiny: 15:25, 11:4, 18:12, 16:12.

Trojky: 4/24 – 10/39

Doskoky: 48 – 44.

Nejvíc bodů KP Brno: 16 – Natalie Kucowská, 13 – Ludmila Dudáčková, 10 – Kateřina Zohnová

Nejvíc bodů Haukar: 18 - Hinriksdottirová, 8 – Henningsdottirová, 7 – Alexandersdottirová

KP Brno: Aklová, Stejskalová, Kopecká, Zohnová, Kucowská – Malíková, Hadačová, Dudáčková, Hynková