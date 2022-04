Královo Pole hraje extraligové finále po dvanácti letech, pro řadu letošních vítězek Českého poháru jde v závěrečné fázi play-off nejvyšší české soutěže o premiéru. „Třeba v prvním zápase rozhodla zkušenost soupeře, spousta našich děvčat hraje finále poprvé, což se bohužel projevilo v naší hře, kdy jsme nedokázali předvést úplně svůj výkon, na který jsme zvyklí," přiznal Wiesner.

Ten má teď před sebou důležitý úkol, a to nachystat svěřenky na odvracení až tří mečbolů soupeře. „My máme spoustu témat k řešení, ale také už jen málo času. Věříme však, že na domácí utkání se dokážeme připravit tak, aby série pokračovala i dál. Rozhodně ještě není konec," zdůraznil trenér a prezident klubu v jedné osobě.

Odhodlání neztrácejí ani hráčky. „Do pondělního zápasu jsme se snažily načerpat co nejvíc sil a půjdeme do něj naplno, musíme udělat méně chyb a líp podávat. Věřím, že na to máme, a že se o titul stále můžeme porvat,“ dodala kapitánka Daniela Digrinová.