Další drama čekalo na výpravu v Nantes po příletu hodinu před půlnocí, kdy zdánlivě nebyla šance stihnout si vyzvednout kufry a zároveň poslední autobus MHD na hotel… Naštěstí ale zafungovala francouzská průvodkyně, známá generálního manažera KP Richarda Foltýna, toho času s covidem ale na telefonu, a přívětivost řidiče MHD. Ačkoliv měl v zádech z půlky plný bus a před sebou vidinu fajrontu, počkal skoro čtvrthodinu, než si celá brněnská výprava vyzvedla kufry.

Těžká prověrka ve Francii. Modelky z KP po skvělém úvodu cítí šanci

Na druhý den se karta obrátila a trpělivost muselo předvést KP vůči Francouzům. V pravé poledne měl hostitelský klub zajistit přepravu z Nantes do devadesát kilometrů vzdáleného Angers, kde se středeční utkání EuroCupu odehraje.

Dochvilný byl pouze sympatický libanonský dobrovolník z Angers Sissin, jehož auto by pojalo ale jen pět lidí. Zbylé dva velké vozy meškaly… Sissin s neustálou omluvou na rtech a slibem, že do desíti minut tu už určitě budou, dával planou naději. Po asi dvaceti minutách ale zjistil, že se řidiči zbylých aut ztratili… Situaci zachránil Sissin společně s Pogánym, kteří pro zmatené řidiče přijeli a navigovali je k hotelu. Není nad to, když Francouze v Nantes musí pomoct zachraňovat Brňák.