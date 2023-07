Velký projekt se chystá v Králově Poli. Místní celek, který sdružuje hned několik elitních týmů v různých míčových sportech, totiž přišel s návrhem, jenž by enormně vylepšil zázemí celého klubu. Při ulici Purkyňova totiž plánuje postavit novou moderní halu, která by sloužila především mládeži, využívaly by ji ale i A týmy či reprezentační výběry. Na návrhu se pracuje už přes rok a má svou vizualizaci i pozemky, na kterých by stavba mohla vzniknout.

Vizualizace nové plánované sportovní haly v Králově Poli. | Foto: Filip Chalupa

Hlavním organizátorem ambiciózního projektu je házenkářské odvětví královopolského klubu, hala by ale sloužila všem míčovým týmům z KP. „Je to obrovský projekt, který připravujeme už rok a půl. Místnímu sportu by to hodně pomohlo, protože areál, ve kterém aktuálně působíme, je přetížený. Hala by měla sloužit hlavně mládeži, u které v současné situaci řešíme často problémy s tím získat pro ni nějaké kloudné tréninkové časy,“ nastiňuje sportovní ředitel a trenér královopolské házené Pavel Hladík.

Výstavba plánované haly by alespoň částečně pomohla vyřešit nedostatek brněnských areálů pro míčové sporty. „Brno patří mezi města, která jsou v tomto ohledu aktivnější, ale zase na druhou stranu je tady tolik předních míčových týmů, že kdyby vznikly tři nové haly, tak všechny budou plné. Pro A týmy se vždy nějaký prostor najde, ale bohužel jsme nuceni trochu šidit mládež, která třeba trénuje v tělocvičnách s malými rozměry a doplácí na to nejvíc,“ pokračuje Hladík.

KP si poprvé zahraje v Evropě, čeká jej EHF Cup! Je to obří událost, říká kouč

Všechny královopolské týmy zatím trénují v areálu ve Vodově ulici, kde i hrají své zápasy. Kvůli nedostatečným prostorům je však jejich soužití často komplikované. „Nemyslím si, že Brno je na tom v porovnání s jinými městy nějak špatně, infrastruktura okolo sportu je v Česku zanedbaná obecně. Prospala se tady nějaká doba a najednou se všichni začínají snažit. Vnímám teď trend snah o postavení menších tréninkových hal, nějaké vznikají, ale jen tím doháníme ztrátu z dřívějška. Kvůli obrovskému počtu místních týmů je v Brně deficit,“ líčí jedna z hlavních postav královopolské házené.

Přestože projekt výstavby nové haly má svou vizualizaci i vyhlédnuté pozemky při ulici Purkyňova, k realizaci je zatím daleko. Záležet bude na místních obyvatelích i na vedení královopolské městské části. „Pro růst klubu by nová hala byla zásadní, proto se budeme snažit, aby vše šlo co nejrychleji. Určitě to není téma roku nebo dvou, ale chceme, aby se co nejdřív začalo stavět,“ podotýká Hladík.

Král přerušuje zámořskou misi. Vrací se do Evropy, kde potká Horkého

Po nedávném zisku statutu tréninkového centra a sportovního střediska mládeže by nová hala byla dalším krokem v posunu královopolské házené.

Nový areál by uvítaly i reprezentační výběry míčových sportů, které pravidelně ke svým zápasům využívaly halu ve Vodově ulici, ta však nesplňuje nové regule k pořádání mezinárodních utkání. „Byla by to multifunkční hala, vlastně takové centrum pro mládež. Počítáme i s tím, že by areál sloužil i reprezentaci, už doteď jsme v Brně měli dvě až tři reprezentační akce ročně,“ dodává Hladík.