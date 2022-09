KP tak vsadí mnohem výraznějí než dřív na české hráčky, výjimkami jsou Slovenka Soňa Svetlíková a Ukrajinka Tetiana Havrylčyková. „Nabídku z takového klubu, jakým je KP, člověk musí přijmout. Když se ale podíváme zpětně, klub měl v předchozích sezonách, kdy hrál vepředu, zahraniční hráčky. Teď zvolil jinou cestou, takže doufám, že za mnou bude vedení stát, když se nebude dařit jako v minulých sezonách. Jsem ale napoleon a rváč, udělám vše pro to, abychom byly co nejvýš," pravila Krämerová, jež v minulosti vedla i reprezentaci žen do dvaceti let.

Mezi novými posilami se vyjímá jméno Karolíny Šotolové. Třiadvacetiletá rozehrávačka přichází z Hradce Králové. „Bude naše lídryně na hřišti, ona si to musí na palubovce všechno porovnat, když to nepůjde, dostane pucunk ona," smála se trenérka Krämerová.

Slovinské šampionky i Maďarky. Volejbalistky KP na Grand Prix ukážou posilu

Šotolová dala brněnskému angažmá přednost i před odchodem do ciziny. „Chtěla jsem do zahraničí, ale nepřišly mi zajímavé nabídky. Ozvalo se KP Brno, kde mi vyhovuje šance zahrát si EuroCup, navíc mi vyjdou vstříct i v trojkovém basketbalu, v němž reprezentuju. Z KP se taky mohu někam odrazit," podotkla nová klíčová brněnská rozehrávačka.

Další stěžejní posilou je ukrajinská reprezentantka Havrylčuková, která v únoru prchla před válkou ze své země a sezonu dohrála ve Španělsku. Nyní okusí angažmá v Brně. „Uvědomila jsem si, že kdybych zůstala na Ukrajině, má kariéra skončí. Miluju svou zem a situace je velmi těžká, ale dalo mi to příležitost udělat krok dopředu. V Brně se mi moc líbí, je to krásné město a i vedení klubu a spoluhráčky jsou skvělé. Přijde mi, že česká a ukrajinská mentalita jsou si podobné, navíc tu ve městě mám spoustu krajanů," libovala si 194 centimetrů vysoká pivotka.

Kapitánkou družstva bude stálice klubu Eva Kopecká, která je v šestadvaceti letech nejstarší hráčkou KP. Brněnský celek finišuje přípravu, při níž už změřil síly mimo jiné s euroligovými Polkowicemi nebo eurocupovou Gdyní. V pátek a v sobotu ho čeká generálka při dvojzápase v Ružomberoku. Představí se už i nejnovější posila Tereza Zítková, která se vrací do KP po třech letech. Sezona 2022/2023 začne brněnskému celku příští pátek 30. září domácím soubojem s Chomutovem. Česká liga má nový název Chance ŽBL.