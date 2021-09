„Jsme tým bez hvězd. Nejsem příznivcem takového množství změn, jaké máme za sebou, ale tak se to událo. Chci, abychom hráli týmově. Nejdůležitější je stejně týmová chemie, která v minulé sezoně nebyla ideální. Na soupisce jsme přitom měli silnější jména,“ pravil trenér Dušan Medvecký, jenž v Králově Poli načíná svou třetí sezonu.

I když kádr omládl, nacházejí se na soupisce také hráčky zajišťující zkušenost. Zůstala bývalá reprezentantka, velezkušená Kateřina Zohnová, Eva Kopecká, která je novou kapitánkou a na poslední chvíli se povedlo klubu přivést také Michaelu Stejskalovou, jež má za sebou bohatou kariéru v zahraničí. „Přichází z lucemburské ligy, která má nižší úroveň než česká, ale věříme, že bude se svými zkušenostmi oporou,“ poznamenal Medvecký.

I když kádr omládl a nachází se v něm většina domácích hráček, hodlá KP zabojovat o postup do semifinále. „Vydali jsme se touto cestou. Minulá sezona pro nás byla velkým zklamáním. Podepsali jsme holky, které chtějí pracovat. Očekávám, že od nich nakonec uvidíme víc bojovnosti a agresivity,“ uvedl manažer klubu Richard Foltýn.

Hráčky KP čeká jako už tradičně také účast v prestižním EuroCupu. První utkání odehrají 13. října na domácí palubovce zřejmě proti francouzskému Tarbesu. „Nebudeme vyhlašovat, že si zahrajeme semifinále, ale chceme EuroCup odehrát co nejdůstojněji. Každý rok se na něj strašně těším. Je o level jinde než naše liga, zahrajeme si proti špičkovým soupeřkám a posouvá to naše mladé hráčky,“ pravila kapitánka Kopecká.

Novinkou je také vytvoření mládežnického týmu, který si zahraje druhou nejvyšší soutěž dospělých. „Projekt vznikl pro naše juniorky, cílem je do třech let postoupit do extraligy,“ poznamenal Foltýn.

A tým Králova Pole zahájí novou sezonu české ligy v neděli od půl sedmé večer v domácí hale ve Vodově ulici soubojem s Ostravou.