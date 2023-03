Pětadvacetiletá hráčka se poprvé představí královopolským fanouškům už v pátek, kdy brněnský klub od půl čtvrté odpoledne přivítá na své palubovce Hradec Králové. „Doufám v dobré výsledky i úspěšný konec sezony pro Královo Pole. Jsem šťastná, že jsem zde a udělám všechno pro to, aby se mnou byli v Brně spokojení,“ předesílá 192 centimetrů vysoká rodačka z chorvatské Vinkovci.

Novou posilu přivádí KP před posledním kolem základní části, ve kterém se rozhodne o čtvrtfinálových dvojicích. „Angažováním Katariny reagujeme zejména na nedávné uvolnění Sofie Pelanderové do švédského Norrkepingu. Naší snahou bylo vybrat takový typ basketbalistky, který by co nejvhodněji doplnil náš úspěšný mladý tým před rozhodující fází sezony,“ nastiňuje královopolský jednatel Richard Foltýn.

Trehubová začala svou seniorskou kariéru v chorvatském celku Pula Moviter, v minulém roce oblékala dres portugalské Benfiky Lisabon, se kterou postoupila i ze základní skupiny EuroCupu do play-off. V mládežnických kategoriích reprezentovala Chorvatsko v klasickém pětkovém basketbalu, nyní je oporou národního týmu ve variantě hrané ve třech hráčích na každé straně.