V nabitém kalendáři letošní sezony, která začala s víc než měsíčním zpožděním kvůli světovému šampionátu, je také vítanou změnou, že ani jeden z týmů nebude muset v následujících dnech nikam cestovat.

To platí zvláště pro volejbalistky KP, které se ve čtvrtek vrátily z výjezdu do Atén, kde ve středu prohrály v prvním osmifinále CEV Cupu s Olympiakosem Pireus 0:3 na sety. Už ve středu čeká svěřenky trenéra Erika Nezhody domácí odveta s řeckým favoritem. „Na cestování už jsme si přivykly, ale je super, že teď budeme hrát v Brně. Proti Šelmám by to mohly být kvalitní zápasy,“ pravila kapitánka KP Daniela Digrinová.

Fotbalová Zbrojovka slaví 110 let. Legendy si za Lužánkami zahrají s fanoušky

Brněnský celek přes jasnou prohru v Aténách nesehrál špatné utkání. „Nemyslím, že by se nám zápas nepovedl. Olympiakosu vyšly přestupy a za chvíli sílu potvrdí i v řecké lize. Byl to kvalitnější soupeř než PAOK Soluň (který KP před Vánocemi vyřadilo – pozn.red.),“ přesvědčoval Nezhoda.

Šelmy sice taky svůj poslední zápas před derby prohrály, ale čtvrteční porážka 2:3 na sety s lídrem extraligové tabulky Dniprem z Ukrajiny jen potvrdila zlepšující se formu týmu, který vyhrál čtyři z posledních pěti utkání. „Dřív jsme se zasekávali v situacích, kdy jsme hráli výborně set a půl a potom se dostali do stresu, ve kterém jsme nebyli schopni zareagovat. Podařilo se nám to ale zlomit,“ pověděl kouč Šelem Ondřej Boula.