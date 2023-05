Už před začátkem včerejšího úvodního utkání finále volejbalové extraligy dostala série přezdívku „Bitva o Brno“. A hráčky domácího Králova Pole i Šelem hned ukázaly proč. V prvním zápase se přetahovaly o každý míč, důležitou výhru 3:2 však pro sebe nakonec urvalo KP.

Radost královopolských volejbalistek (v zeleném) po úvodní finálové výhře nad Šelmami. | Video: Jakub Tručka

Nedarovaly si opravdu jediný bod. A dlouho mezi oběma celky nebyl rozdíl ani ve skóre, rozhodovat musel až závěrečný pátý set. „Finále má takhle vypadat, nikdo si nepřeje vyhrát lehce. Jsme připravení hrát pět zápasůi pět setů,“ hlásil domácí kouč Erik Nezhoda.

Jeho svěřenky pro sebe nakonec závěrečný set i první bod urvaly, velkou roli však hrála už napínavá druhá sada.

Šelmy totiž skvěle do utkání vstoupily, první dějství vyhrály a mohly jít do vedení 2:0 na sety. Jenže nevyužily hned čtyři setboly a KP vyrovnalo. „To byl klíčový bod. Možná jsme tam měly malou nervozitu, chtěly to dotlačit a místo toho jsme dělaly zbrklé pohyby,“ popsala kapitánka Šelem Ivona Marková.

Domácí volejbalistky po srovnání ožily, ve třetí sadě neměly konkurenci. Jenže čtvrtou sadu naopak zase ovládly Šelmy a vynutily si pokračování. „Šelmy hrají bez chyb, předvedli jsme opakovaně dobrou obranu, přesto jsme z těch situací nebodovali,“ ocenil soupeřky Nezhoda.

V pátém dějství ale KP ukázalo svoji sílu, vyhrálo jej 15:10 a ve finále hraném na tři vétězné duely má první bod. „Byla to fyzicky obrovsky náročná bitva. Bojovalo se o každý míč, takhle má finále vypadat,“ hodnotil domácí trenér.

Série pokračuje už v pátek, kdy domácí výhodu budou mít Šelmy. A hodlají ji využít. „Doma máme určitě výhodu na servisu a na příjmu, jsme si tam jistější. Vlastní palubovka je pro nás přijatelnější a komu to bude víc lítat, tak prostě vyhraje,“ dodala Marková.

KP Brno - Šelmy Brno 3:2

Sety: 21:25, 26:24, 25:13, 18:25, 15:10.

Rozhodčí: Kovář, Grabovský.

KP Brno: Bukovská 24, Moreno 6, Hrušecká 8, Kuníková 4, Nikolová 20, Koulisiani 10, libero Digrinová - Pelikánová, Rožnovjaková, Kamasová, Stojkovičová. Trenér: Nezhoda.

Šelmy Brno: Šmídová 6, Kyryčenková 17, Marková 8, Kocmanová-Havlíčková 14, Kozubíková 3, Širůčková 12, libero Chevalierová - Podhrázká, Šotkovská 3, Dubianská, Beránková 1. Trenér: Boula.