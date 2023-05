Královopolské volejbalistky dovedly úterní úvodní finále k vítěznému konci.Zdroj: VK KP Brno

(NE)ZKUŠENÉ KP. Pokud by se porovnávaly zkušenosti obou celků, vyhrály by Šelmy na plné čáře. K už ostřílenému družstvu přidaly nedávno ještě bývalé reprezentantky Anetu Havlíčkovou a Pavlu Šmídovou. „Zkušenosti jsou určitě na straně soupeřek, mají tam hráčky, které byly na mistrovství Evropy a podobných velkých akcích. To naše děvčata teprve čeká,“ uznal kouč KP Erik Nezhoda.

Jenže i mladý královopolský kádr už není týmem bez zkušeností s velkými zápasy. Právě naopak, KP v posledních letech na české scéně odehrálo možná nejvíc důležitých utkání a v prvním finálovém duelu to jen potvrdilo.

Šelmy vzdorovaly, v historickém finále o Brno jde ale do vedení Královo Pole

V klíčových momentech totiž právě svěřenky trenéra Nezhody působily zkušenějším a klidnějším dojmem. Skvěle odvrátily kritickou situaci ve druhém setu, kdy mohly Šelmy jít do vedení 2:0. Domácí hráčky si ale poradily se čtyřmi setboly soupeřek a mnohem lépe vypadaly i v závěrečném pátém setu, kdy si od úvodu hlídaly mírný náskok.