Tohle finále není pro slabé povahy. I třetí duel série mezi Královým Polem a Šelmami musel rozhodnout až pátý set, zatím nejdramatičtější bitvu pro sebe nakonec urvalo KP, které se tak ujalo vedení 2:1 na zápasy a ve čtvrtek bude mít první mečbol.

Rozhodující výměna třetího finále mezi Královým Polem (v bílém) a Šelmami. | Video: Jakub Tručka

Milovníci dramat a zvratů si finálovou sérii musí užívat. Tentokrát dokonce oba celky byly několikrát jediný bod od vítězství, nakonec se však radovalo domácí Královo Pole. „Vždy doufáme, že to až do pátého setu nedojde, ale tentokrát to byl opravdu nejtěsnější možný zápas. Svou roli hrálo i štěstí, jinak ale rozhodlo to, kdo bych trochu důraznější,“ hodnotila královopolská kapitánka Daniela Digrinová.

Závěrečný pátý set i celý zápas nakonec rozhodly dva míče. Šelmy nevyužily dva mečboly, v páté sadě padly 16:18 a musely vstřebávat velké zklamání. Byly totiž kousek od toho, aby byly už jen krok od titulu. „Byla to neskutečná bitva jako každý předchozí zápas. Těžko říct, co rozhodlo, kdybychom to věděly, tak podle toho začneme hrát a není to třetí bitva v tiebreaku,“ podotkla blokařka Šelem Anna Širůčková.

Unikátní je, že utkání mělo opět úplně stejný vývoj prvních čtyř setů jako předchozí dva duely. První sadu vyhrály Šelmy, Královo Pole sice následně skóre otočilo, vítězství si ale připsalo až v tiebreaku. „V jednu chvíli hrajeme dobře, jsme lepší ve většině činností a pak se asi přestaneme soustředit, Šelmy to nakopne a hrozně těžko se do toho vracíme,“ nastínila Digrinová.

Domácí hráčky tentokrát mohly odmítnout pětisetovou bitvu, jeden mečbol totiž měly už ve čtvrtém dějství. Jenže jej neproměnily a Šelmy nakonec utkání málem otočily. „Že jsme nevyužily první mečbol nás mrzí, protože jsme mohly pošetřit nějaké síly a nervy. Samozřejmě bychom si přály vyhrát dřív než v tiebreaku, ale play-off je zase krásné v tom, že se nepočítají body ani sety, ale jde jen o tu konečnou výhru,“ uvědomovala si domácí volejbalistka.

Oba celky se musely vyrovnat i s teplem, které v hale panovalo. Jeho příčina byla jasná, volejbalový duel dvou brněnských týmů přímo navazoval na čtvrtfinálový duel Basketu. „Bylo velmi teplo, ale na něco podobného jsme zvyklé z naší haly v Kounicově ulici, takže nás to úplně nepřekvapilo. Fyzicky jsme na tom v pohodě, máme dva dny na to, abychom se daly do kupy a ve čtvrtek jdeme zase na to,“ poznamenala Širůčková.

Čtvrtý finálový zápas vypukne ve čtvrtek od šesti hodin večer a hostí jej Šelmy, které budou odvracet konec série. Zároveň však do utkání půjdou s vědomím, že doma v letošním play-off ještě neprohrály. „Myslím si, že tohle finále je hlavně o nás, prostě jak zahrajeme, tak podle toho zápas dopadne,“ dodala jedenatřicetiletá hráčka Šelem.

KP Brno - Šelmy 3:2

Sety: 17:25, 25:15, 25:23, 25:27, 18:16.

Rozhodčí: Kovář, Spáčil.

Stav série: 2:1 na zápasy.

KP Brno: Bukovská, Koulisiani, Morenová, Nikolová, Kuníková, Hrušecká, libero Digrinová - Rožnovjaková, Kamasová, Pelikánová.

Šelmy Brno: Kozubíková, Marková, Šmídová, Kyryčenková, Šotkovská, Širůčková, libero Chevalierová - Podhrázká, Benediktová, Dubianská.