Brňanky jsou v tomto souboji favorizovaným celkem a po sobotní výhře mohou zvrátit sérii se Slavií už v úterý od půl šesté večer v hale ve Vodově ulici. „Klíčem k úspěchu bylo pouhých sedmnáct bodů v našem koši v prvním poločase. Důležité ale je, že se nikdo další nezranil. V úterý v Brně totiž očekáváme znovu těžké střetnutí,“ zdůraznil královopolský trenér Dušan Medvecký.

Zbrojovka vede o 12 bodů. Takový vstup do jara jsme si vysnili, těší Štěrbu

Ve středu pak o svém postupu mezi poslední čtyři týmy tohoto ligového ročníku mohou rozhodnout Žabiny, které v neděli uhrály druhý bod v sérii se Slovankou. Na její palubovce ji porazily překvapivě pouze o pět bodů po výsledku 83:78.

„Zápas byl jak na horské dráze. Nepodaly jsme konstantní výkon a znovu se trápily se ztrátami. Na nich musíme do dalšího utkání zapracovat. Každé naše zaváhání Slovanka potrestala a my jsme se o to víc na výhru nadřely,“ pravila hráčka Žabin Natálie Stoupalová.

Středeční zápas se Slovankou odstartuje v brněnské hale Rosnička ve tři čtvrtě na šest večer.